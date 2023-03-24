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"Состояние нынешней доски почета неудовлетворительное, поэтому ее замена необходима."
Олег Владимирович Лобановский, глава Конаковского района
Существующая Доска почета подлежит демонтажу с последующей установкой новой. В настоящее время заключен контракт с подрядчиком, который с 1 апреля приступит к работам. По окончании работ на новой Доске почета будет размещено 20 портретов жителей Конаковского района, которые вносят свой вклад в развитие и процветание муниципалитета.