Методическая неделя педагогов

С 20 по 24 марта педагоги Конаковского района ежедневно повышали свой профессиональный уровень.

На базе конаковской школы №9 молодые специалисты и опытные учителя обменялись мнениями о работе современного преподавателя, посетили мастер-классы и творческие мастерские на тему «Методическая площадка как современная форма диссеминации педагогического опыта».

Заместители директоров по учебно-воспитательной работе приняли участие в семинаре-совещании «Введение новых стандартов НОО, ООО, СОО с 01.09.2023 года». Директора школ работали с документацией по эффективности руководителей.

В школе №3 прошел методический форум, который открылся дискуссионной площадкой «Современный педагог». Учителя обсудили, какими современными профессиональными навыками они должны владеть, какими личностными качествами обладать. Каждому участнику дискуссии было предложено ответить на вопрос «Я современный педагог?». Далее проходила работа районных методических объединений, семинар школьных психологов на тему «Опыт работы педагога-психолога с обучающимися, имеющими особенности психофизического развития», семинар заместителей директоров по воспитательной работе на тему «Реализация программы внеурочной деятельности «Разговоры о важном».

Финал педагогического конкурса «Учитель года»

Победительница муниципального этапа – Людмила Муратова (учитель английского языка гимназии №5).

Призеры:

Победители муниципального этапа конкурса «Воспитатель года» (Ольга Кубанкова, воспитатель детского сада №6 г. Конаково) и «Учитель года» (Людмила Муратова) проходили в областном центе курсы на тему «Профессиональный конкурс в Тверской области в 2023 году как инновационная площадка профессионального развития творческого потенциала педагога».

И. Степанова, зам. заведующего отделом оценки качества образования и обеспечения деятельности ОО МКУ ЦМХО​