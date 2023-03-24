Школа сегодня

«С чего начинается Родина?

С картинки в твоем букваре,

С хороших и верных товарищей,

Живущих в соседнем дворе…»

Именно с этих строк хочется начать рассказ о средней школе №6 г. Конаково, которой исполнилось 60 лет

В ней работают молодые и умудренные опытом талантливые учителя, которые несут свои знания в огромный океан, наполненный любопытными глазами наших детей. Капитаном судна является опытный педагог Наталья Проккоева. Именно ей вверена команда, состоящая из 568 юнг и 35 помощников капитана. От заместителей капитана (Е.А. Исаковой, Т.Е. Барановской, Е.Ж. Бугриновой) зависит спокойствие, уют на судне, ведь именно они принимают важные решения вместе с капитаном.

С каждым годом в коллектив вливаются новые перспективные педагоги. Основой нашего корабля является начальная школа. Трудятся там замечательные учителя: Л.И. Алиева, Т.Е. Барановская, Е.Ж. Бугринова, В. В. Космачева, Л.В. Петрова, Л.В. Ротарь, М.Г. Сафронова, В.А. Шнякина, М.М. Родионова.

В средних классах ребят, повзрослевших, накопивших огромный пласт знаний, уже ждут старшие наставники. Штурманами корабля (учителями биологии и географии) Е.П. Фроловой и Т.К. Лысенко прокладывается маршрут в страну знаний.

Капитаны II ранга (учителя английского языка) М.В. Захмылова, С.С. Ламбин помогают укреплять международные отношения. С точностью до сантиметра капитанами III ранга (учителями математики) М.В. Роговцовой и С.А. Устиновой выверяется все, что должно быть приумножено и вложено в умы наших юнг. Особый вклад в изучение России несут мичманы: учителя истории И.А. Степанова и А.И. Онищенко; русского языка и литературы: Е.В. Галкина и Л.П. Клименко. Помогает им в этом библиотекарь Г.В. Семенова.

Заботливые наставники приобщают ребят к труду и искусству: учителя технологии – С.И. Маслова, музыки – Т.И. Цветкова, ИЗО – О.Н. Апостолова. Рассчитать правильный курс помогут наставники: учителя физики – Е.А. Исакова и химии – Т.В. Суркова. Разве можно обойтись без главного старшины Т.А. Егоровой, которая является заместителем капитана по административно-хозяйственной работе? Ответ очевиден – нельзя!

Старшине М.А. Мельниковой (воспитатель группа продленного дня) доверено воспитание детей. А если душа юнги чем-то огорчена, то на помощь приходит начальник психологической службы А.А. Капустина. Если пошатнулось доверие ребят друг к другу, обязательно поможет заместитель помощников капитана С.А. Устинова (социальный педагог). За физическое состояние команды отвечают старшие мичманы: О.Е. Лукьянова и А.Л. Фарманян. Финансовое благополучие зависит от начфина В.Н. Ряндиной. Залог успеха еще и в работе старшего матроса (секретаря) С.Н. Михель. А матросы (Г.А. Апостолова, Н.Н. Апостолова, Т.А. Живолупова, Н.В. Носырева, О.Н. Тарасова, Н.А. Пискунова, В.А. Козлова) следят за чистотой и порядком.

Путешествие по стране знаний – неотъемлемая часть каждодневного труда наших педагогов. Слаженная команда, полная энергии и оптимизма, всегда готова бросить спасательный круг каждому на нашем корабле. Никто не останется в стороне, потому что в нашем коллективе работают настоящие профессионалы, здесь нет случайных и равнодушных людей, а только те, кто по праву носит гордое звание «учитель средней школы №6 г. Конаково». Мы гордимся своим коллективом и учениками!

Л.П. Клименко, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №6 г. Конаково