Премией Губернатора Тверской области награждены лучшие сотрудники сферы культуры и искусства

25 марта в России отмечается День работника культуры. Накануне праздника в Тверской академической областной филармонии состоялось торжественное мероприятие, посвящённое праздничной дате. Приветствие представителям отрасли направил Губернатор Игорь Руденя.

«Верхневолжье славится талантливыми, творческими людьми, создавшими богатейшее культурное наследие края. Сегодня вы и ваши коллеги приумножаете это уникальное достояние, вносите неоценимый вклад в сбережение и популяризацию многовековых традиций и духовно-нравственных ценностей нашего народа. Спасибо вам за подвижнический труд и верность призванию. Уверен, что вы и впредь будете держать высокую планку профессионального мастерства и реализовывать множество ярких, содержательных проектов, благодаря которым тверской регион укрепит статус одного из признанных культурных центров России», – говорится в поздравлении от имени Игоря Рудени.

На торжественном мероприятии работникам культуры Верхневолжья были вручены награды.

За значительный вклад в сохранение и развитие культуры в Верхневолжье Почетной грамотой Губернатора Тверской области была награждена художественный руководитель районного Дома культуры Торопца Валентина Уракчеева.

Благодарности Губернатора Тверской области удостоены преподаватель Тверского колледжа культуры имени Н.А. Львова Анна Иванова, преподаватель подготовительного отделения детской музыкальной школы имени Андреева в Бежецке Людмила Ксенофонтова, заведующая информационно-методическим отделом Краснохолмской центральной библиотеки Ольга Новожилова.

В рамках торжественной церемонии также были награждены лауреаты Премии Губернатора Тверской области в сфере культуры и искусства по итогам 2022 года.

В номинации «За произведения изобразительного искусства» дипломы были вручены члену Тверского областного отделения «Союза художников России», Заслуженному художнику РФ Николаю Чувахину и преподавателю Тверского художественного колледжа имени А.Г. Венецианова Людмиле Гуриной.

В номинации «За достижения в театральном искусстве» в категории «Актерская работа» лауреатами стали артист-кукловод Тверского театра кукол Софья Хорошавина, артист драмы-ведущий мастер сцены Тверского театра юного зрителя Дарья Астафьева и артист Тверского академического театра драмы Дарья Осташевская. В категории «Художник театра» дипломом лауреата награждена художник по свету Тверского академического театра драмы Юлия Дмитриева.

В номинации «За развитие и сохранение народного творчества» лауреатами стали художественный руководитель районного Дома культуры Осташкова Светлана Павлова, преподаватель Тверского музыкального колледжа имени М.П. Мусоргского Евгений Соловьев, народный мастер-любитель Тверской области из Вышнего Волочка Светлана Томилина.

Лауреатами номинации «За долголетнее плодотворное служение отечественной культуре» признаны артист драмы-ведущий мастер сцены Театра юного зрителя, Заслуженная артистка РФ Галина Лебедева, члены Тверского областного отделения Союза художников России и Заслуженные художники РФ Нэлли Пятышева и Армен Бабаев.

«Я много лет преподаю и воспитываю молодежь в Тверском полиграфическом колледже. Людям моего возраста нужно отдавать тот опыт, который накопился. Человек уходит, но он должен оставить после себя след, потому что взаимосвязь старшего и младшего поколения очень важна. Нужно воспитывать будущие поколения культурно и эстетически, чтобы они вырастали красивыми изнутри людьми», – подчеркнул Армен Бабаев.

В номинации «За творчество молодых авторов и исполнителей» победителями признаны артист-кукловод Тверского театра кукол Михаил Арефьев и артист Тверского областного академического театра драмы Никита Бахметьев.

Коллектив муниципально-образовательной программы «Голоса России» Досугового центра «Истоки» города Твери награжден дипломами лауреатов в номинации «За произведения для детей и юношества».

Заместителю директора по творческой работе Тверского театра юного зрителя Анне Брусовой был вручен диплом лауреата в номинации «За лучший инновационный проект в области культуры и искусства».

Лауреатами номинации «За достижения в области музыкального искусства» награждены преподаватель Тверского музыкального колледжа имени М.П. Мусоргского Михаил Калугин, преподаватель Детской школы искусств №1 Кимр Наталья Сидорова и преподаватель Хоровой школы мальчиков и юношей в Конаково Наталья Махновская.

В номинации «За достижения в области литературы» награждены члены Тверского регионального отделения Союза писателей России Евгений Новиков, Владимир Юринов и Владимир Крусс.

«Для человека, который занимается любым видом работы, награда означает очень много. Для творческих людей важно, чтобы их деятельность получала отклик. Это радует, вдохновляет и стимулирует к дальнейшей работе», – сказал Евгений Новиков.

Лауреатами в номинации «За достижения в области культурно-досуговой деятельности» признаны коллектив городского Дома культуры Ржева, руководитель народного вокального ансамбля «Крылья» Тверского колледжа культуры имени Н.А. Львова Наталья Калиненко и коллектив Тверского областного Дома народного творчества.

В номинации «За достижения в области музейного дела» лауреатами стали творческий коллектив Тверского государственного объединенного музея и коллектив Тверской областной картинной галереи.

Дипломами лауреатов в номинации «За достижения в области библиотечного дела» награждены ведущий методист Тверского центра детского и семейного чтения имени А.С. Пушкина Денис Лукин, библиотекарь Подгородненской сельской библиотеки Торопецкого района Ольга Владимирова, ведущий библиотекарь Бекренской сельской библиотеки Краснохолмского округа Светлана Розова.

В номинации «За достижения в области педагогической деятельности» победителями признаны преподаватель Детской музыкальной школы русского инструментального искусства в Бежецке Виктория Дядюшко, преподаватель Тверского колледжа культуры имени Н.А. Львова Наталья Рыбакова.

В завершение праздничного вечера для гостей выступит Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема.

Пресс-служба Правительства Тверской области.

Фото - Леонид Смирнов