Молодежь Верхневолжья приглашают присоединиться к Всероссийской смене «Курс молодого бойца. Информационный фронт»

Молодёжь Верхневолжья приглашают принять участие во Всероссийской смене «Курс молодого бойца. Информационный фронт». Мероприятие организовано Российским военно-историческим обществом.

Всероссийская смена «Курс молодого бойца. Информационный фронт» призвана объединить молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, которые занимаются созданием просветительского информационного контента в сети Интернет.

В рамках смены предполагается реализация эксклюзивной обучающей программы. Среди ключевых тем – «Методики работы с информацией», «Работа с ТГ», «Освещение инфоповодов», «Борьба с инфофейками», «Информационный фронт», «Идеология будущего», «Битва за Донбасс: история и современность». Лекторами выступят известные историки, журналисты, блогеры, военные аналитики.

Будут проведены лекции, дискуссии, мастер-классы, спортивные состязания, а также творческая программа. Кроме того, участников смены ждет работа над личными страницами в социальных сетях совместно с экспертами.

Регистрация участников проходит на платформе АИС-Молодежь (https://myrosmol.ru/auth/login) до 31 марта 2023 года. Сама смена будет проходить в Тульской области с 19 апреля по 23 апреля 2023 года.

Мероприятие проводится при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках национального проекта «Образование».

Пресс-служба Правительства Тверской области