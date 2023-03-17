Жителей Тверской области приглашают рассказать истории об участниках Великой Отечественной войны, посвящённые межнациональной дружбе

«Дом народов России» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей реализует проект «СВОИ», в рамках которого каждый желающий может поведать интересные истории, рассказанные дедами, о дружбе и о боевых товарищах во время Великой Отечественной войны.

«Очень важно, что сегодня потомки поколения победителей хранят память о Великой Отечественной войне и ее героях, ведут поисковую работу, стоят в строю «Бессмертного полка», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Проект «СВОИ» – это истории межнациональной дружбы в годы Великой Отечественной войны. Цель проекта - собрать уникальные истории о героизме и взаимовыручке представителей разных народов в военные годы и транслировать их широкой общественности.

Чтобы принять участие в проекте необходимо до 31 марта направить материалы проекта на официальную почту проекта svoi@domnarodov.ru . К письму нужно приложить текстовый рассказ с указанием автора, медиаматериалы – фотографии, картинки, рисунки, наградные листы, фронтовые письма. По желанию можно оформить историю в формате видео-рассказа с краткой текстовой справкой от автора.

Самые уникальные истории попадут в подарочное издание книги «СВОИ», которая будет выпущена к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Рекомендации к материалам проекта «СВОИ» и примеры истории можно найти на сайте «Дома народов России» по ссылке: https://domnarodov.ru/.

Пресс-служба Правительства Тверской области