Губернатор Игорь Руденя поздравил работников и ветеранов отрасли культуры Верхневолжья с профессиональным праздником

25 марта отмечается День работника культуры. С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов отрасли поздравил Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул: работники этой сферы своим трудом и талантом вносят неоценимый вклад в духовное развитие родной земли, хранят и обогащают выдающееся культурное наследие России.

«Верхневолжье по праву гордится театрами, филармонией, музеями и библиотеками, досуговыми учреждениями, школами и колледжами культуры и искусств, художественными коллективами. Вы ежегодно воплощаете в жизнь яркие творческие и просветительские проекты, организуете события, которые неизменно получают высокую оценку, укрепляют статус Тверской области как одного из признанных культурных центров нашей страны», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

По словам Губернатора, сегодня, на важном историческом этапе в судьбе России, плодотворная деятельность работников отрасли дает людям поддержку и силы для новых свершений во имя Родины.

Накануне праздника в Тверской академической областной филармонии состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работника культуры. Специалистам Верхневолжья вручили региональные награды за вклад в сохранение и развитие культуры в регионе.

Также награждены лауреаты Премии Губернатора Тверской области в сфере культуры и искусства по итогам 2022 года в различных номинациях: за достижения в театральном искусстве, сохранение народного творчества, за лучший инновационный проект в области культуры, достижения в культурно-досуговой деятельности, в области музейного, библиотечного дела и других категориях.

Пресс-служба Правительства Тверской области