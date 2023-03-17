Социальному бизнесу Тверской области доступна новая мера государственной поддержки

В Тверской области центр «Мой бизнес» совместно с крупнейшей российской компанией интернет-рекрутмента «HeadHunter» запускает новую меру поддержки для социального бизнеса. Теперь соцпредприятия смогут бесплатно получить по две вакансии «Стандарт» на сайте для поиска сотрудников https://hh.ru/.

«Мы стремимся создать все условия, чтобы бизнес в Тверской области мог развиваться. Главным приоритетом в нашей работе по поддержке предпринимательства является создание новых рабочих мест, развитие малого и среднего бизнеса, чтобы люди могли заниматься тем, что им нравится», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Разместить бесплатные вакансии можно на 30 дней. Мера поддержки будет действовать до конца 2023 года.

Для того, чтобы воспользоваться возможностью размещения вакансий нужно обратиться в офис Центра «Мой бизнес» по адресу: пр-т Победы, д. 14 или позвонить по телефону: 8 800 200 11 69.

В 2022 году Центр «Мой бизнес» Тверской области, который работает в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», оказал поддержку почти 4500 субъектам малого и среднего предпринимательства.

Впервые за всё время существования Фонда содействия предпринимательству Тверской области, который создан на базе Центра, общая сумма займов, которые были предоставлены предпринимателям Верхневолжья за минувший год, достигла 1 млрд рублей. При этом общее количество предоставленных займов составило 449, что также является абсолютным годовым рекордом.

На регулярной основе свою продукцию тверские производители представляют на отечественных и зарубежных международных выставках. За минувший год Центр поддержки предпринимательства Тверской области помог 73 компаниям Верхневолжья принять участие в 12 международных выставках, по итогам которых был заключен целый ряд контрактов на общую сумму 366 млн рублей.

В свою очередь, Центр поддержки экспорта Тверской области оказал содействие в участии в выставках 29 компаниям Верхневолжья. Объём поддержанного экспорта составил 8 млн долларов.

Пресс-служба Правительства Тверской области.