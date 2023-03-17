Мобилизованным из посёлка Редкино в зону СВО доставлены прицелы и тепловизоры

Очередная партия помощи была доставлена из Тверской области в зону проведения спецоперации

Об этом сообщил Анатолий Бирюков, депутат Совета депутатов городского поселения посёлок Редкино, член партии «Единая Россия».

Мобилизованные из посёлка Редкино Конаковского района Тверской области бойцы, находящиеся под Кременной в зоне СВО, обратились к депутату с просьбой помочь в обеспечении дополнительными техническими средствами, в частности, прицелами для снайперских винтовок и тепловизорами.

Обращение с призывом помочь Анатолий Бирюков опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». На него сразу откликнулась депутат Государственной Думы Юлия Саранова и в кратчайшие сроки помогла выполнить просьбу бойцов. Технические средства для выполнения задач, доставлены в зону СВО.

«Хочу искренне поблагодарить депутата Государственной Думы Саранову Юлию Владимировну за оказанную нашим редкинцам помощь! – говорит Анатолий Бирюков. – Она оперативно отреагировала на мою просьбу и просьбу ребят и в кратчайшие сроки обеспечила военнослужащих техническими средствами».

В выполнении просьбы бойцов из посёлка Редкино принимал участие также Тверской волонтёрский штаб «Помощь Донбассу». Депутат Юлия Саранова и руководитель штаба Ольга Левитина вместе работают по данному направлению.