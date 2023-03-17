Готовим не просто профессионалов, а достойных граждан!

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Проект, к которому мы шли несколько лет, – создание регионального образовательного кластера, от первого класса до получения высшего образования. Сейчас реализуется первый этап на базе одной из школ Конаковского района, которая будет функционировать как структурное подразделение гимназии №12. При взаимодействии областного правительства и инвесторов в активной стадии реализации находится проект по созданию учебного заведения, которое даст высшее образование по международным стандартам в части гостиничного бизнеса, отрасли гостеприимства и туризма. Надеемся, что дальше во всех муниципалитетах мы сможем найти возможность по реализации аналогичных проектов.
ИГОРЬ РУДЕНЯ, губернатор Тверской области
В этот день Конаковский колледж посетили 220 ребят из 11 школ города и района. Студенты и преподаватели познакомили школьников с профессиями и специальностями колледжа, открытыми к набору на 2023-2024 учебный год. В течение всего мероприятия работали интерактивные площадки с проведением мастер-классов от студентов и представителей бизнеса: «Блинный флешмоб», «Профитролька», «В шумном зале ресторана», «Коммерция - это…», «Junior Activities», «Умелые строители», «Бутерброд и точка», «Марафон по планете». На площадках ребята смогли попробовать себя в разных профессиях.
Сегодня Конаковский колледж – современное и активно развивающееся учебное заведение. Здесь работает много молодых преподавателей, четверо из них – в возрасте до 30 лет.
Социальными партнерами колледжа являются «Зеленая кухня», комплекс отдыха «Завидово», «Редиссон», «КонаковоРиверКлаб». Они сотрудничают с колледжем в рамках практической подготовки и дальнейшего трудоустройства студентов.
В рамках национального проекта образование в 2021 году Конаковский колледж участвовал в конкурсе на получение федерального гранта на оснащение мастерских новым оборудованием. Благодаря этому гранту при содействии Министерству промышленности и торговли и Правительства Тверской области удалось модернизировать мастерские.
Администрация Конаковского района оказывает информационную поддержку, тесно взаимодействует с колледжем в вопросах патриотического воспитания молодежи и внеурочной деятельности. Колледж принимает активное участие в общественной жизни района.
Образовательный кластер – очень хорошая идея. Естественно, это будет укреплять кадровый потенциал территории. Если говорить о развитии туризма и гостеприимства, то в перспективе количество рабочих мест в Конаковском районе – огромно. В следующем учебном году у нас вводится новая специальность – «Туризм и гостеприимство». Это расширенный профессиональный курс. Очень перспективное направление для нашего района.
МАРИЯ ЛУПИНА, директор ГБПОУ «Конаковский колледж»
В КОЛЛЕДЖЕ УЧАТСЯ:
СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
г. Конаково
Бюджет
Вне бюджета
пос. Редкино
Бюджет
Вне бюджета
Татьяна Крыльцова. Фото Дениса Насонова