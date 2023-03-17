Готовим не просто профессионалов, а достойных граждан!

16 марта для школьников Конаковского района гостеприимно распахнул двери Конаковский колледж. День открытых дверей – ежегодное событие, которое с нетерпением ждут девятиклассники, ведь выбор профессии – очень важный и ответственный шаг в определении их будущего.

Проект, к которому мы шли несколько лет, – создание регионального образовательного кластера, от первого класса до получения высшего образования. Сейчас реализуется первый этап на базе одной из школ Конаковского района, которая будет функционировать как структурное подразделение гимназии №12. При взаимодействии областного правительства и инвесторов в активной стадии реализации находится проект по созданию учебного заведения, которое даст высшее образование по международным стандартам в части гостиничного бизнеса, отрасли гостеприимства и туризма. Надеемся, что дальше во всех муниципалитетах мы сможем найти возможность по реализации аналогичных проектов. ИГОРЬ РУДЕНЯ, губернатор Тверской области​

В этот день Конаковский колледж посетили 220 ребят из 11 школ города и района. Студенты и преподаватели познакомили школьников с профессиями и специальностями колледжа, открытыми к набору на 2023-2024 учебный год. В течение всего мероприятия работали интерактивные площадки с проведением мастер-классов от студентов и представителей бизнеса: «Блинный флешмоб», «Профитролька», «В шумном зале ресторана», «Коммерция - это…», «Junior Activities», «Умелые строители», «Бутерброд и точка», «Марафон по планете». На площадках ребята смогли попробовать себя в разных профессиях.

Сегодня Конаковский колледж – современное и активно развивающееся учебное заведение. Здесь работает много молодых преподавателей, четверо из них – в возрасте до 30 лет.

Социальными партнерами колледжа являются «Зеленая кухня», комплекс отдыха «Завидово», «Редиссон», «КонаковоРиверКлаб». Они сотрудничают с колледжем в рамках практической подготовки и дальнейшего трудоустройства студентов.

В рамках национального проекта образование в 2021 году Конаковский колледж участвовал в конкурсе на получение федерального гранта на оснащение мастерских новым оборудованием. Благодаря этому гранту при содействии Министерству промышленности и торговли и Правительства Тверской области удалось модернизировать мастерские.

Администрация Конаковского района оказывает информационную поддержку, тесно взаимодействует с колледжем в вопросах патриотического воспитания молодежи и внеурочной деятельности. Колледж принимает активное участие в общественной жизни района.

Образовательный кластер – очень хорошая идея. Естественно, это будет укреплять кадровый потенциал территории. Если говорить о развитии туризма и гостеприимства, то в перспективе количество рабочих мест в Конаковском районе – огромно. В следующем учебном году у нас вводится новая специальность – «Туризм и гостеприимство». Это расширенный профессиональный курс. Очень перспективное направление для нашего района. МАРИЯ ЛУПИНА, директор ГБПОУ «Конаковский колледж»

В КОЛЛЕДЖЕ УЧАТСЯ:

250 человек в каждой группе

470 студентов

в 2 смены

СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

г. Конаково

Бюджет

Повар, кондитер

Мастер отделочных строительных работ

Мастер общестроительных работ

Гостиничное дело

Вне бюджета

Коммерция (по отраслям)

пос. Редкино

Бюджет

Мастер по обработке цифровой информации

Мастер жилищно-коммунального хозяйства

Сварщик

Вне бюджета

Коммерция (по отраслям)

Татьяна Крыльцова. Фото Дениса Насонова