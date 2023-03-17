ПАСХАЛЬНОЕ ВДОХНОВЕНИЕ

В минувшие выходные в Селихове прошел районный конкурс-фестиваль декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо – 2023», организованный администрацией Конаковского района, ДЮЦ «Новая Корчева» и Конаковским благочинием. Конкурсные работы победителей будут участвовать во 2-м этапе Международного конкурса «Пасхальное яйцо – 2023» в Сергиевом Посаде!

Международный конкурс проходит с 2008 года. Ежегодно в нем принимают участие более 20 тысяч человек из России и зарубежья. В этом году на муниципальном этапе были представлены работы 296 конкурсантов в возрасте от 6 лет из 37 образовательных организаций Конаковского района – школ, гимназий, творческих студий, реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями.

Конкурс способствует развитию творческого потенциала, сохранению и примножению лучших народных традиций, создает условия для эстетического, нравственного, православного и патриотического воспитания подрастающего поколения средствами изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества.

Представленные работы должны были соответствовать выбранной номинации: «Умелец» (в технике росписи, выжигания и резьбы по дереву), «Творец» (аппликация, декупаж, квиллинг, работа из природных материалов), «Вдохновение» (вышивка, бисероплетение), «Фантазия» (макраме, вязание, лоскутная техника). Члены жюри оценивали художественный уровень работ, оригинальность, следование народным традициям, соответствие возрасту участника.

В каждой возрастной группе и номинации были представлены уникальные и с душой выполненные работы. Участники проявили творческий подход, умело сочетая различные материалы и техники. Пасхальные яйца, представленные на суд жюри, по-настоящему неповторимы, поражают мастерством и проработанными деталями.

По итогам конкурса 41 одна лучшая работа была направлена в Сергиев Посад для участия в международном этапе конкурса-фестиваля «Пасхальное яйцо – 2023», который состоится в Центре «Пересвет» при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре в апреле.



Подготовила Татьяна Крыльцова.

Фото Дениса Насонова