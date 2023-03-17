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Женская душа – настоящее воплощение мира, доброты и красоты. Это средоточие нежности, созидания, мудрости и гармонии. Из века в век о тонкостях женской натуры писали знаменитые поэты, восхищаясь мудростью и внутренней силой прекрасной половины человечества.
Организатором конкурса является МБДОУ детский сад №14 г. Конаково при поддержке Управления образования администрации Конаковского района, МКУ ЦМХО МОО.
В исполнении участниц строки произведений по-настоящему оживали, затрагивая самые потаенные уголки души слушателя. Настолько пронзительны были стихи о характере, натуре и жизненной стойкости женщины!
Выступления оценивало компетентное жюри. Среди критериев были техника и культура речи, интонационная выразительность, артистизм, эмоциональность, оригинальность, умение продемонстрировать свои творческие способности и устанавливать контакт с аудиторией.
Всего в конкурсе приняли участие 29 педагогов из 9 дошкольных образовательных учреждений. Победители конкурса были награждены дипломами Управления образования администрации Конаковского района.
О. В. Алхименко (д/с №14 г. Конаково);
А. Я. Архипова (д/с №10 г. Конаково);
Л. А. Козовкова (д/с №10 г. Конаково);
В. С. Крюкова (д/с №14 г. Конаково);
Г. М. Кудряшова (д/с №14 г. Конаково);
Н. А. Логинова (д/с №1 г. Конаково);
Е. А. Нукина (д/с №2 г. Конаково);
Л. В. Петерсон (д/с №1 г. Конаково);
Н. Е. Саяпина (д/с №2 г. Конаково);
О. Н. Тихомирова (д/с №14 г. Конаково).
Е. Н. Баранова (д/с №7 г. Конаково);
О. А. Гусейнова (д/с №6 г. Конаково);
Т. Н. Кантемир (д/с №2 г. Конаково);
Ж. В. Лебедева (д/с №11 «ЦРР» г. Конаково);
Н. В. Лобачева (д/с №9 г. Конаково);
Т. В. Преображенская (д/с №9 г. Конаково);
А. В. Федорова (д/с №14 г. Конаково);
О. А. Чугунова (д/с №11 «ЦРР» г. Конаково).
С. А. Алексеева (д/с №7 г. Конаково);
Ю. В. Валимова (д/с №6 г. Конаково);
Е. Н. Ванина (д/с №1 с. Дмитрова Гора);
Н. В. Виноградова (д/с №11 «ЦРР» г. Конаково);
З. В. Дунаева (д/с №9 г. Конаково);
Е. Р. Казанкова (д/с №14 г. Конаково);
А. А. Крюкова (д/с №6 г. Конаково);
Н. В. Мурзайкина (д/с №1 с. Дмитрова Гора);
О. В. Симонова (д/с №1 г. Конаково);
М. В. Трофимова (д/с №11 «ЦРР» г. Конаково);
Л. А. Хомкова (д/с №1 г. Конаково).