БЕЗОПАСНОСТЬ НА КАНИКУЛАХ – ЭТО ВАЖНО?

posted by admin on пт, 03/17/2023 - 13:13

Этот вопрос становится особенно актуальным, когда ребята остаются дома во время каникул. Мы знаем многое о безопасности. И нам кажется, что помним об этом еще со школы. Но знают ли эти правила наши дети? Ведь то, что взрослые считают опасной ситуацией, зачастую по мнению ребенка – сногсшибательное приключение, которое необходимо испытать, пока родителей и учителей нет рядом. В преддверии весенних каникул мы спросили учащихся гимназии №5, чем они любят заниматься во время каникул и думают ли о соблюдении правил безопасного поведения. 

АЛИСА ПАУТОВА 2 «А»:

 

«Очень жду каникулы! Можно гулять с подружками, много времени появляется на занятия любимыми делами. Мне нравится рисовать, играть, танцевать. О правилах безопасности я всегда помню. Это очень важно для здоровья!»

АРИНА ОВЧИННИКОВА 2 «А»:

«На каникулах можно очень весело проводить время! Я люблю гулять, играть с друзьями, рисовать. Могу и одна прогуляться. Всегда знаю, что можно делать, а что – нет. В вопросе безопасности я очень ответственная!»

ВАЛЕРИЯ КАРЕВА, 2 «А»:

«В свободное время люблю встречаться с подружками. Мы рисуем, разговариваем. А еще у меня есть собака, ее зовут Феня. Мама пока не разрешают мне одной гулять с ней, но зато я могу дрессировать ее дома. О правилах безопасности я никогда не забываю, особенно когда рядом нет взрослых».

АЛЕКСЕЙ БОРОДКИН, 2 «А»:

«Во время каникул я много гуляю с друзьями. Мы бегаем, играем в футбол. Летом очень люблю купаться. На речку один не хожу, только со взрослыми. Чтобы не пострадать, надо быть серьезным и соблюдать правила безопасного поведения!»

НИКОЛАЙ КОШКАРЕВ, 4 «Б»:

«В свободное от школы время люблю читать книги. Это совсем как попасть в другой мир! Еще гуляю с друзьями, их у меня не очень много, но все надежные. Конечно, я соблюдаю правила безопасности. Это важно не только для меня, но и для благополучия других».

ДАНИЛА НЕСТЕРОВ, 4 «Б»:

«На каникулах я гуляю с друзьями, играю в компьютерные игры. О правилах безопасности не очень задумываюсь. Просто знаю, что можно делать, а что не нужно. Например, как надо переходить дорогу или что нельзя уходить с незнакомцами. В этом году я даже ни разу не ходил по льду на реке».

ИЛОНА АРКЕЛЯН, 4 «Б»:

«Каникулы всегда проходят очень классно! Зимой люблю кататься на коньках и лыжах, летом – плавать. Иногда рисую. К безопасности отношусь очень серьезно, ведь это важно для нашей жизни и здоровья».

ДАРЬЯ ЕФИМКИНА, 10 «Б»:

«В основном, каникулы я провожу с семьей: мы гуляем, ездим по родным местам, ходим в гости. Иногда встречаюсь с друзьями. Что я думаю о правилах безопасности? По-моему, не все они рациональные. Нас слишком уж ограничивают».

СУСАННА НАДЖАРЯН, 10 «Б»:

«В свободное от учебы время я люблю рисовать, занимаюсь танцами. Еще подрабатываю – я мастер маникюра. Считаю, что важно соблюдать правила безопасного поведения. Это необходимое условие сохранения здоровья и жизни».

АРТЕМ ПРОХОРЕНКО, 10 «Б»:

«В каникулы я рисую (занимаюсь в художественно школе). Много времени забирает подработка официантом. На мой взгляд, соблюдение правил безопасности – это очень важно. В особенности – для маленьких детей».

Татьяна Крыльцова. Фото Анастасии Лесиной

Tags: 
безопасность
дети
школа
каникулы
опрос