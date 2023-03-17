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АЛИСА ПАУТОВА 2 «А»:
«Очень жду каникулы! Можно гулять с подружками, много времени появляется на занятия любимыми делами. Мне нравится рисовать, играть, танцевать. О правилах безопасности я всегда помню. Это очень важно для здоровья!»
АРИНА ОВЧИННИКОВА 2 «А»:
«На каникулах можно очень весело проводить время! Я люблю гулять, играть с друзьями, рисовать. Могу и одна прогуляться. Всегда знаю, что можно делать, а что – нет. В вопросе безопасности я очень ответственная!»
ВАЛЕРИЯ КАРЕВА, 2 «А»:
«В свободное время люблю встречаться с подружками. Мы рисуем, разговариваем. А еще у меня есть собака, ее зовут Феня. Мама пока не разрешают мне одной гулять с ней, но зато я могу дрессировать ее дома. О правилах безопасности я никогда не забываю, особенно когда рядом нет взрослых».
АЛЕКСЕЙ БОРОДКИН, 2 «А»:
«Во время каникул я много гуляю с друзьями. Мы бегаем, играем в футбол. Летом очень люблю купаться. На речку один не хожу, только со взрослыми. Чтобы не пострадать, надо быть серьезным и соблюдать правила безопасного поведения!»
НИКОЛАЙ КОШКАРЕВ, 4 «Б»:
«В свободное от школы время люблю читать книги. Это совсем как попасть в другой мир! Еще гуляю с друзьями, их у меня не очень много, но все надежные. Конечно, я соблюдаю правила безопасности. Это важно не только для меня, но и для благополучия других».
ДАНИЛА НЕСТЕРОВ, 4 «Б»:
«На каникулах я гуляю с друзьями, играю в компьютерные игры. О правилах безопасности не очень задумываюсь. Просто знаю, что можно делать, а что не нужно. Например, как надо переходить дорогу или что нельзя уходить с незнакомцами. В этом году я даже ни разу не ходил по льду на реке».
ИЛОНА АРКЕЛЯН, 4 «Б»:
«Каникулы всегда проходят очень классно! Зимой люблю кататься на коньках и лыжах, летом – плавать. Иногда рисую. К безопасности отношусь очень серьезно, ведь это важно для нашей жизни и здоровья».
ДАРЬЯ ЕФИМКИНА, 10 «Б»:
«В основном, каникулы я провожу с семьей: мы гуляем, ездим по родным местам, ходим в гости. Иногда встречаюсь с друзьями. Что я думаю о правилах безопасности? По-моему, не все они рациональные. Нас слишком уж ограничивают».
СУСАННА НАДЖАРЯН, 10 «Б»:
«В свободное от учебы время я люблю рисовать, занимаюсь танцами. Еще подрабатываю – я мастер маникюра. Считаю, что важно соблюдать правила безопасного поведения. Это необходимое условие сохранения здоровья и жизни».
АРТЕМ ПРОХОРЕНКО, 10 «Б»:
«В каникулы я рисую (занимаюсь в художественно школе). Много времени забирает подработка официантом. На мой взгляд, соблюдение правил безопасности – это очень важно. В особенности – для маленьких детей».