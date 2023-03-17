«ПРОБНИК» СОСТОЯЛСЯ

В рамках подготовки учащихся 11-х классов общеобразовательных учреждений Конаковского района к проведению государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ на базе пункта проведения тренировочного тестирования (средняя школа №8 г. Конаково) 10 марта прошло Всероссийское тренировочное тестирование по информатике и английскому языку (письменная и устная части) с применением технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и сканирования.

В тренировочных мероприятиях приняли участие 70 будущих выпускников, в том числе:

по информатике - 32 чел.;

по английскому языку (письменная часть) - 11 чел.;

по английскому языку (устная часть) - 27 чел.

Традиционно Всероссийское тестирование началось ровно в 10:00. Продолжительность тестирования (как и при настоящем ЕГЭ) составила: по информатике – 3ч. 55 мин., по английскому языку (письменная часть) – 3ч. 10 мин., по английскому языку (устная часть) – 17 мин. у каждого ученика.

Работа школы № 8 г. Конаково в день тестирования была организована в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512 г.

Руководители 14 общеобразовательных учреждений района обеспечили своевременную доставку (подвоз) обучающихся в ППЭ в сопровождении уполномоченных лиц (сопровождающих), назначенных приказами по общеобразовательным учреждениям.

Для учащихся были открыты 7 аудиторий, обеспеченных всей необходимой техникой, налажено видеонаблюдение.

Обеспечивали работу пункта проведения пробного экзамена директор школы Н. П. Крапивина, 4 члена Государственной экзаменационной комиссии, в том числе член ГЭК, имеющий токен для получения экзаменационных материалов для тестирования, руководитель и заместитель руководителя ППЭ, три технических специалиста, организаторы в аудитории (по 2 человека в каждой), организаторы вне аудиторий. Всего для проведения пробного тестирования было задействовано 33 работника общеобразовательных учреждений нашего района.

С «пробником» ребята справились, подготовка к ГИА началась!

Л. Н. Кулиева, заведующий отделом дошкольного, общего и дополнительного образования администрации Конаковского района