85-летняя история

Школа №2 г. Конаково – образовательное учреждение с 85-летней историей и сложившимися традициями. За последнее время в школе сформировался сплоченный педагогический коллектив, который считает эти традиции важной составляющей жизни учителей, учеников и родителей. Школа славится не только выпускниками, добившимися определенных высот в жизни, но и своей неповторимой атмосферой.

Воспоминания о годах, проведенных в стенах школы, связаны у выпускников не только с уроками, но и с различными мероприятиями, в которых они принимали участие. И это понятно, так как именно воспитательный процесс формирует ученика как личность. Педагогический коллектив школы особое внимание уделяет патриотическому воспитанию.

Ежегодно в школе проходит много мероприятий, ставших уже традиционными. Накануне Дня защитника Отечества ученики принимают участие в Конкурсе военно-патриотической песни. Ребята с удовольствием разучивают и исполняют песни военных лет и современные композиции. Это мероприятие объединяет детей и взрослых, заряжает позитивными эмоциями, дарит незабываемые воспоминания. Коллектив школы считает, что именно совместные усилия семьи, педагогов и государства в вопросах воспитания подрастающего поколения смогут обеспечить полноценное развитие личности с четкой гражданской позицией.

Продолжает военно-патриотическое направление Смотр строя и песни, посвященный Дню Победы. Школа не изменяла давней традиции и не отказывалась от проведения данного мероприятия. Ученики с 1 по 11 классы ответственно готовятся к празднику. Песни Победы, символы Победы, почет и уважение к ветеранам – все это надолго остается в сердцах детей.

Коллектив школы №2 активно принимает участие в районных мероприятиях военно-патриотической направленности. Школьный спортивный клуб «Триумф» неоднократно становился призером игры «Зарница».