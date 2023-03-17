«БУКЕТ» ТЕПЛА И ДОБРОТЫ

Современное образование во многом существует благодаря преданности, стойкости и самоотдаче тысяч женщин-педагогов. В апреле 2022 года детскому саду №3 г. Конаково исполнилось 55 лет.

Несмотря на солидный возраст, детский сад развивается, каждый год выпускает своих воспитанников в школьную жизнь и набирает новых малышей, идет в ногу со временем и успешно решает новые задачи. И все это благодаря «букету» из неповторимых сотрудников детского сада, собранному грамотным и чутким руководителем Светланой Валерьевной Вилейто.

У детства особенное восприятие жизни, свои законы, собственный язык общения. И наши педагоги освоили этот язык. Они внимательны и уважительны к ребенку, терпеливы и по-детски любопытны. Мир детства рядом с нами, он внутри нашего взрослого мира. Каждое утро ребят встречают доброжелательные педагоги. Опытный и мудрый воспитатель Л. И. Поварова, логопед С.В. Медведенко, молодые и задорные воспитатели А. П. Мишина и М. И. Леонова. Есть пришедшие из других профессий, но они нашли призвание в работе с детьми дошкольного возраста – воспитатели Т.А. Комиссаренко и Е.Г. Битюкова. В детском саду 43 года работает педагог, преданный не только дошкольному воспитанию в целом, а конкретно детскому саду №3 г. Конаково – музыкальный руководитель М.И. Федодеева. Чтобы детство было увлекательным собеседником и помощником, старший воспитатель В.В. Михеева находит решение для любых педагогических и человеческих задач, помогает сделать жизнь в детском саду интересной и насыщенной.

Наши педагоги счастливы как женщины, матери, друзья и наставники. Они способны ответить на вопросы современного образования и раскрыть себя как настоящие профессионалы. Педагоги детского сада №3 г. Конаково всегда открыты новому и стремятся к высоким достижениям, полны энергии, вдохновения и творчества.

Педагог – это человек с огромным сердцем, в котором есть место для каждого ребенка. Желаем всем коллегам искренне любить и доверять детям, воспитывать и развивать, творить и фантазировать, идти вперед и побежать. В этом – уникальность нашей педагогической профессии. Спасибо за благородный труд!

Педагогический коллектив МБДОУ Детский сад №3 г. Конаково