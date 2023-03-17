НАМЕЧЕННЫЕ ПЛАНЫ ВЫПОЛНИМ!

О РЕМОНТЕ ДОРОГ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА В 2023 ГОДУ

Дорожная сеть Тверской области и, в частности, Конаковского района очень разветвленная и большая по протяженности. Интенсивность автомобильных перевозок возрастает год от года и дороги, конечно, требуют регулярного ремонта и обновления.

Правительством Тверской области реализуется ряд программ, позволивших существенно увеличить объемы дорожного строительства и ремонта за последние несколько лет. Это, в первую очередь, государственные программы «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2020-2029 гг. и «Развитие туристской индустрии в Тверской области» на 2018-2025 гг.

Для муниципальных образований предусмотрено софинансирование работ из бюджета Тверской области по направлениям капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения.

Конаковский район является постоянным участником всех программ. Еще один важный момент – заказчиком всех мероприятий выступает именно администрация района, а не разрозненные поселения.

Это позволяет рационально подходить к выбору объектов ремонта, анализировать их приоритетность в зависимости от технического состояния, интенсивности движения, социальной значимости. Благодаря этому в последние три года приведены в порядок центральные улицы города Конаково: Баскакова, Учебная, Энергетиков, Первомайская, Гоголя, район Завода. Другие поселения Конаковского района тоже не забыты – всего выполнен ремонт 32 объектов улично-дорожной сети в 11 городских и сельских поселениях. Так же за трехлетний период отремонтировано 12 дворовых территорий в 6 поселениях Конаковского района.

Условия участия в программах с нынешнего года еще более привлекательны для муниципалитетов. Доля их софинансирования составляет всего 10% от стоимости проектов, расходы по оплате остальных 90% берет на себя бюджет Тверской области. На таких же условиях выполняются мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения, устанавливаются новые дорожные знаки, светофорные объекты, оборудуются пешеходные переходы. За период с 2020 по 2022 год такие работы выполнены в 6 поселениях Конаковского района.

Система контроля за исполнением контрактов многоуровневая. Помимо строительного контроля заказчика (администрации Конаковского района), контроль за работами осуществляют два областных ведомства: Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций и Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области. Проводятся инструментальные замеры всех технических параметров, лабораторный контроль материалов.

Как пример, в 2022 году две подрядные организации на объектах Конаковского района вынуждены были переустраивать за свой счет уложенный верхний слой асфальтобетонного покрытия в связи с выявленным несоответствием требованиям проекта. Гарантийные требования контрактов распространяются на пятилетний срок, в течение которого все возможные дефекты устраняются за счет средств подрядчика, выполнявшего ремонт. Практика показывает, что строгий подход к контролю и приемке работ устраивает не всех потенциальных подрядчиков и все реже заявки на участие в конкурсах подают организации, которые не способны выполнить работы надлежащего качества.

Говоря о планах на текущий год, отметим, что мост через Донховку включен в программу ремонта. Первым этапом является разработка проектной документации. Она начнется в этом году.

Как только проект будет готов, пройдет государственную экспертизу, будут проведены конкурентные процедуры, мы приступим к ремонтным работам. В городе Конаково из крупных объектов ремонта в этом году – Проспект Ленина, ремонт дороги на Мошковический залив, участок дороги на улице Баскакова.

Администрацией Конаковского района уже заключены контракты на проведение ремонта дорог в городе Конаково, в городских и сельских поселениях: Новозавидовском, Козловском, Радченко. Подрядные организации приступили к заготовке материалов и, как только позволят погодные условия, приступят к исполнению своих обязательств.

Будет продолжена работа по ремонту дворовых территорий и оборудованию пешеходных переходов в соответствии с нормативными требованиями. В частности, для повышения безопасности дорожного движения и привлечения внимания водителей на улично-дорожной сети города Конаково планируется установить 16 новых светофорных объектов мигающего типа.