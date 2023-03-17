КОНАКОВСКИЙ РАЙОН: курс на объединение

13 марта в зале заседаний администрации Конаковского района прошли публичные слушания, повесткой которых стало объединение Конаковского района в муниципальный округ.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ – ЧТО ЭТО?

В начале мая 2019 г. вступили в силу поправки в ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», которые ввели понятие «муниципальный округ». Простыми словами – это практически тот же район, но без глав и депутатов городских и сельских поселений. Территорией управляет единая администрация, которая дает возможность объединить средства для решения местных вопросов, снизить затраты на муниципальное управление и быть более оперативными в решении актуальных задач. В настоящий момент на территории Тверской области создано 13 муниципальных округов. Остались не преобразованными только Конаковский, Калининский, Бологовский и Торжокский районы.

ОДНИ ОДОБРЯЮТ, ДРУГИЕ ВОЗРАЖАЮТ, ТРЕТЬИ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

На открытых слушаниях собрались 130 жителей района. За объединение в муниципальный округ проголосовали 82 человека, против – 12, воздержались – 10. А это значит, что в скором времени Конаковский район перейдет на одноуровневую систему управления и станет муниципальным округом.

ВСЕ К ЛУЧШЕМУ

13 марта в зале заседаний Конаковского района было оживленно, раскаленно, информативно.

Объединение в единый округ – стадия перемен. А перемены всегда пугают, как в личной, так и в общественной жизни. Но не стоит забывать, что они же – это движение, развитие. А если говорить «муниципальными терминами», то решение жителей Конаковского района стать одним округом приведет нас к следующему:

общему и более сильному бюджету;

единому управлению территорией, которое улучшит ее инвестиционную привлекательность;

повышению качества и скорости удовлетворения потребностей поселений в вопросах ЖКХ, дорог, благоустройства и пр.

И этот список можно продолжать еще долго, ведь Тверской регион имеет передовой опыт работы в объединении крупных районов в муниципальные округа.

Сила – в единстве. Вы согласны?

Д. Е. Щурин, председатель Собрания депутатов Конаковского района:

«Объединение района происходит в рамках федерального законодательства. Многие территории региона уже успешно прошли этот процесс, став городскими или муниципальными округами. Наш район был оставлен напоследок для того, чтобы преобразование прошло максимально мягко».

В. Н. Худяков, депутат Собрания депутатов Конаковского района: «Считаю, что объединение района приведет к снижению административных барьеров в согласовании вопросов ведения бизнеса на нашей территории и в итоге приведет к повышению деловой активности и инвестиционной привлекательности округа». И. А. Карпова, председатель местного штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», член Молодежной палаты при Законодательном Собрании Тверской области: «Вопрос о преобразовании шел уже давно. На этот счет много как положительных, так и отрицательных мнений. На мой взгляд, объединение важно и действительно необходимо. Власть на территории Конаковского района должна вновь стать консолидированной. Это откроет новые перспективы для молодежи муниципалитета, позволит им проводить и участвовать в большем количестве общественно значимых мероприятий». Г. И. Аксенова, почетный гражданин Конаковского района, председатель Конаковского районного Совета ветеранов: «Я уверена, что объединение района в единый округ – это очень хорошее решение, которое принесет много пользы нашему краю. Думаю, что результатом станет более внимательное отношение к проблемам самого города Конаково: последнее время главы часто меняются, и это неблагоприятно сказывается на его развитии и благоустройстве. И, безусловно, с объединением должны стабилизироваться финансы поселений – с присутствием в округе одного главы будет возможность равномерно распределять ресурсы для решения их насущных задач и развития территории».

Анастасия Лесина. Фото автора