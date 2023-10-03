ТРАНСПОРТ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ РОВНО ГОД В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ

За время работы «Транспорта Верхневолжья» в Конаковском районе пассажиры совершили более 2,2 млн. поездок, из которых около 348 тысяч пришлось на льготную категорию граждан.

Самыми популярными маршрутами стали №1 «Улица Гагарина – Сырзавод – Улица Гагарина», №303 «Улица Калинина – Изоплит – Озерки», №12 «Улица Гагарина – Улица Гоголя – Улица Гагарина», №103 «Конаково – Селихово», №111 «Конаково – Карачарово». На маршруте №1 совершено около 201 тысячи поездок, на маршруте №303 – более 186 тысяч поездок, автобусами №12 пассажиры воспользовались около 181 тысячи раз, на маршруте №103 зафиксировано около 120 тысяч поездок, а на маршруте №111 – более 105 тысяч.

В честь годовщины запуска новой транспортной модели в муниципалитете глава Конаковского района Олег Лобановский посетил автобусный парк перевозчика, осмотрел производственную базу «Верхневолжского АТП» и наградил сотрудников предприятия за добросовестную работу и трудовые успехи. 13 сотрудников «Верхневолжского АТП» получили благодарности главы района. Кроме того, 8 работников отметили благодарностями «Верхневолжского АТП», одному человеку вручили грамоту.

С марта 2022 года предприятие приняло на работу 68 водителей в Конаковском районе. Напомним, что пассажиров перевозят 33 автобуса: 8 автобусов среднего класса повышенной вместимости ЛиАЗ-4292, 19

автобусов среднего класса «Вектор NEXT» и 6 автобусов малого класса «ГАЗель City». Весь подвижной состав приспособлен для маломобильных граждан. Автобусы оснащены валидаторами, оборудованы системами навигации, датчиками задымления, видеорегистраторами, световыми информационными табло, тахографами, системами климат-контроля и

мониторинга пассажиропотока.

Для удобства предусмотрено несколько способов безналичной оплаты проезда: транспортная, банковская и социальная карты, мобильное приложение «Волга» и QR-код, размещенный прямо в автобусе. Оплатить

поездку можно также наличными. На всех маршрутах новой транспортной модели в Конаковском районе действует льготный проезд. Пассажиры этой категории могут безлимитно пользоваться общественным транспортом при помощи социальной карты жителя Тверской области (банковской карты МИР). Ежемесячная стоимость льготного абонемента составляет 302 рубля.

«С приходом «Транспорта Верхневолжья» в Конаковский район открылись безусловные преимущества новой транспортной модели. В особенности – для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Год назад на презентации автобусов присутствовали представители общества инвалидов, проверяли, насколько комфортно будет пользоваться новым общественным транспортом. «Верхневолжское АТП» показывает высокий уровень и эффективную работу в нашем районе. Предприятие работает надежно, стабильно. Все это – заслуга сотрудников, огромный человеческий труд. А работа эта – не из легких».

Олег Лобановский, глава Конаковского района

Пресс-служба Министерства транспорта Тверской области.

Фото Дениса Насонова