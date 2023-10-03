СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

ШАХМАТЫ

с 1 по 5 марта в Твери состоялось Первенство Тверской области по шахматам среди ветеранов. В соревнованиях приняли участие опытные спортсмены – победители муниципальных этапов. Конаковский район представляли 3 шахматиста. Упорная борьба, продуманные шаги в игре привели к победе именно нашего спортсмена Александра Козлова. Он стал Чемпионом региона! От имени Главы Конаковского района участникам региональных соревнований был вручен приветственный адрес, а так же подарок – 10 комплектов шахмат.

ЛЫЖНЫЙ БЕГ

3-5 марта в Рыбинске в 16-й раз был дан старт легендарному Деминскому лыжному марафону. В этот раз на главную дистанцию 50 км вышли 2800 участников из 7 стран и 57 регионов страны – это абсолютный рекорд по числу стартующих среди всех российских лыжных марафонов. В числе участников были и конаковские спортсмены – члены КЛБ «Марафонец» и СК «Импульс». Наши спортсмены успешно преодолели 50 км дистанцию. В 500 сильнейших вошли: Вячеслав Орлов – 152 место (2:25:12 ч.), Николай Новиков – 304 место (2:32:50), Сергей Марюков – 348 место (2:34:10 ч.), Андрей Сальников – 49 место (2:40:28 ч.). Дистанцию 25 км классическим ходом Андрей Сальников преодолел за 1:27:09 ч., заняв 247 место.

САМБО

04 марта в г. Ржев состоялось Первенство Тверской области по самбо среди юношей и девушек 2009-2011 г.р. На ковер вышли 160 борцов. Соревнования были отборочными – финалисты будут представлять регион на Первенстве ЦФО России. Спортсмены ДЮСШ «Единоборств» Конаковского района завоевали золотые медали. Это Кирилл Рязанов, Никита Калинин, Валерия Сорокина, Дмитрий Чеботарев, Софья Фомичева, Кристина Ховратова, Дмитрий Быков.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

1 марта в Осташкове прошли Межмуниципальные соревнования по легкой атлетике в помещении. В них приняли участие более 200 спортсменов из городов Осташков, Андреаполь, Западная Двина, Тверь, Старица, а также воспитанники ДЮСШ «ОЛИМП» Конаковского района в составе 15 человек (тренеры А.А. Афоненко и С.В. Кулаков). Призерами соревнований стали Иван Литвиненко – 1 золотая и 1 серебряная медали, Сергей Чеботарев – 1 серебряная и 1 бронзовая медали, Анастасия Мустайкина – 1 бронзовая медаль, Александра Мустайкина – 1 серебряная медаль, Иван Смигунов – 1 серебряная и 1 бронзовая медали, Ярослав Иванов – 1 серебряная медаль, Дарья Нестерова – 1 бронзовая медаль. Хорошие результаты показали и остальные наши спортсменки: Арина Аниськова, Диана Прошина, Ольга Смигунова, Алена Прошина, Полина Горенкова. Поздравляем воспитанников и тренерский состав ДЮСШ «ОЛИМП» с высокими результатами!