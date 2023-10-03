5 марта в Москве состоялся традиционный турнир по самбо среди девушек «Московская краса», посвященный Международному женскому дню. На протяжении многих лет команда ДЮСШ «Единоборств» Конаковского района принимает участие в соревнованиях. В этом году на ковер вышли девушки 2008-2010 г.р., 2011-2012 г.р., 2012-2014 г.р.

Наши спортсменки заняли первое командное место и показали следующие личные результаты. ЗОЛОТО: Валерия Сорокина, Арина Борисова, Софья Уткова, Алина Мамонтова, Ксения Березникова, Дарья Чугунова, Оиша Каримова, Виктория Цветкова. СЕРЕБРО: Софья Фомичева, Кристина Ховратова, Софья Мяснова. БРОНЗА: Маргарита Черницына, Милана Большакова.

Сладкими призами и специальными дипломами награждены победительницы номинаций: «За самую короткую схватку» – Валерия Сорокина, «За красивый бросок» – Арина Борисова, «За волю к победе» – Софья Мяснова, «Самая элегантная самбистка» – Алина Мамонтова.

Выражаем благодарность администрации Конаковского района за предоставленный транспорт, клубу «Флекс» в лице Н.С. Лукьянова – за теплый дружеский прием.