Управление образования администрации Конаковского района совместно с сотрудниками ОГИБДД ОМВД 6 марта провели районный фестиваль «ЮИД – равнение на безопасность!», посвященный 50-летию со дня образования отрядов юных инспекторов движения. Мероприятие проходило на базе школы №9 г. Конаково.

В этот день в 1973 году было утверждено положение «Об отрядах юных инспекторов движения». До этого ребята – помощники Госавтоинспекции – не были объединены общественным движением и действовали разрозненно. В основном это были знатоки правил уличного движения, победители различных викторин и конкурсов. Им доверялось проводить беседы с младшими школьниками. В разных республиках, краях и областях Советского Союза они носили разные названия: «Юные помощники ГАИ», «Юные друзья милиции», «Знатоки правил уличного движения». В фестивале приняли участие 7 отрядов из Конаковского района. Ребята показали визитную карточку в виде презентации, а так же представили на сцене творческий номер. Первое место занял отряд «Главная дорога» школы д. Вахонино, второе место – отряд «Светофорчики» школы №9 г. Конаково, третье место – отряд «Радар» школы д. Мокшино. Каждой команде были вручены памятные призы и грамоты от Управления образования администрации Конаковского района и Госавтоинспекции! Ребята из отрядов ЮИД уже на протяжении нескольких лет помогают сотрудникам ГИБДД в организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и пропагандируют правила безопасного поведения на дорогах.

Е.П. Болоненкова, главный специалист МКУ ЦМХО МОО