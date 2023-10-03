ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ СЕМЕЙ

1 марта состоялось знаменательное событие в жизни 6 семей Конаковского района – все они стали счастливыми обладателями жилищных сертификатов. Свидетельство на получение социальной выплаты семьям вручил глава Конаковского района О. В. Лобановский. Олег Владимирович поздравил участников мероприятия, пожелал им счастья, благополучия, чтобы семьи были крепкими, а в стенах родного дома всегда звенел радостный детский смех.

Зачастую молодым семьям трудно приобрести собственное жилье без государственной поддержки. Не у всех есть возможность оплатить первоначальный взнос при получении кредита, поэтому предоставление социальных выплат помогает улучшить жилищные условия семей.

«Улучшение демографических показателей – важнейшая задача в сфере социальной политики, а основа любой семьи – это жилье. Мы стараемся обеспечить молодым семьям региона как можно большую поддержку, чтобы они видели здесь перспективы, а территория развивалась. Нам важно, чтобы работа по улучшению жилищных условий молодых семей, которая ведется федеральным центром и регионом, достигала главного результата – улучшения демографических показателей Верхневолжья».

И.М. Руденя, губернатор Тверской области

Специалистами администрации Конаковского района ведется активная работа в рамках подпрограммы «Содействие в решении социально-экономических проблем молодых семей и формирование ценностей семейной культуры в молодежной среде» государственной программы Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 2021-2026 годы, а также муниципальной программы «Молодежь Конаковского района» на 2021-2025 годы. За время действия в муниципалитете этих программ десятки семей получили социальные выплаты на улучшение жилищных условий.

На протяжении многих лет вручение жилищных сертификатов для молодых семей – добрая традиция Конаковского района. В этом году помощь от государства получили семьи Шалаевых, Рагимовых, Коротенковых, Абраменковых, Курновых, Матисаевых.

За последние 5 лет в Конаковском районе получили сертификаты 30 молодых семей. Общая сумма по сертификатам составила 6 581 295 рублей, из них местный бюджет предоставил 1 316 259 рублей. Помощь государства и муниципалитета по каждому из свидетельств составила от 541 989 рублей до 1 393 686 рублей на семью. В настоящее время сертификаты на улучшение жилищных условий ожидают 20 молодых семей. Размер предоставляемой социальной выплаты составляет 30% от расчетной стоимости жилья для семей, не имеющих детей; 35% – для семей, воспитывающих одного и более детей. Жилищный сертификат может быть направлен на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита на покупку жилья или строительство дома на территории всей Тверской области.

Подготовила Татьяна Крыльцова. Фото Анастасии Лесиной