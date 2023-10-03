КУЗНЕЦОВСКАЯ КАССА НЕВЕСТ ИЛИ КАК УДАЧНО ВЫЙТИ ЗАМУЖ

В старину для девушек важное значение имело приданое. Его начинали готовить с малых лет. Эта традиция уходит корнями в глубокое прошлое. В те времена именно от приданого зависела привлекательность невесты.

Конаковская межпоселенческая центральная библиотека после модернизации и ремонта возобновила работу музейного зала. 4 марта здесь открылась уникальная выставка. Экспозиция посвящена «Кассе невест», которая была создана в начале XX века на Тверской (позже Конаковской) фаянсовой фабрике и других предприятиях, входящих в Товарищество Матвея Сидоровича Кузнецова. Ее задачей было обеспечить девушек на выданье приданым.

В программе открытия для посетителей провели авторскую экскурсию, мастер-класс, концерт, розыгрыш призов и фуршет. Кроме того, была организована стильная фотозона.

На выставке можно познакомиться со свадебной модой конца XIX – начала XX века. Уникальный экспонат — подлинное венчальное платье в стиле модерн начала XX века.

Особое внимание уделяется обычаям и традициям старинной русской свадьбы, следование которым приносило удачу в семейной жизни и хорошее потомство.

Отдельный раздел экспозиции посвящен свадебному столу: раскрыты секреты старинных свадебных блюд. На выставке представлены сервизы, выпущенные на Тверской фаянсовой фабрике конца позапрошлого – начала прошлого века.

Автор проекта Екатерина Владимировна Медейко рассказала нам о работе над экспозицией.

- Как появилась идея создания тематической выставки?

- По профессии я адвокат, кандидат юридических наук. Идея организовать выставку пришла ко мне случайно – во время работы в архивах Твери. Я узнала о кассе невест, нашла переписку родной сестры моей прабабушки Елены Андриановны Шелякиной. Там было несколько писем. Я подумала, что это очень интересная тема и будет здорово создать экспозицию, которую стоит посетить жителям Конаковского района.

- Чем интересна выставка?

- Это рассказ о русских свадебных традициях. К тому же, напрямую связанных с историей города. Здесь действительно особое место, своя атмосфера, уникальное историческое наследие.

- Кто помогал вам в работе над экспозицией?

- Хочу поблагодарить организатора – коллектив Конаковской библиотеки, а за помощь в оформлении экспозиции – Кафедру дизайна НОЧУ ВО «Московский экономический институт», студенты которой создали эксклюзивные дизайнерские разработки специально для этой выставки. Отдельная благодарность краеведу Л.Г. Лубовой. Она познакомила меня с историей Конаковской фаянсовой фабрики, я узнала многое о прошлом своей семьи.

Подготовила Анастасия Лесина. Фото автора