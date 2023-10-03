Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Тверской области на уровне А(RU), прогноз «Стабильный»

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Тверской области на уровне А(RU), прогноз «Стабильный». Такая оценка обусловлена, в том числе низкой контролируемой долговой нагрузкой в регионе и наличием достаточного запаса ликвидности. «Сохранение и развитие финансовой устойчивости бюджетной системы Тверского региона – одна из главных задач на ближайшие годы», - неоднократно подчеркивал Губернатор Игорь Руденя.

Регион нацелен на привлечение федеральной бюджетной поддержки вместо коммерческих кредитов – в настоящее время в Тверской области таких кредитов нет. Агентством отмечен низкий уровень долговой нагрузки на бюджет Тверской области. На конец 2022 года соотношение долга и текущих доходов составило 18,2%. АКРА ожидает, что по итогам 2023-го соотношение может остаться приблизительно на таком же уровне.Как сообщили в АКРА, устойчива структура налоговых и неналоговых доходов регионального бюджета. Налоговые поступления в бюджет Тверской области достаточно диверсифицированы: максимальная доля поступлений в 2021 году и за 10 месяцев 2022-го, по оценке АКРА, приходилась на обрабатывающие производства (23-24 %). Другие значимые с точки зрения доли налоговых поступлений отрасли – торговля, транспортировка и хранение, деятельность в области информации и связи, производство, передача и распределение электроэнергии. Согласно аналитике АКРА, в Тверской области – диверсифицированная экономика с умеренными показателями развития. К ключевым секторам отнесены пищевое производство, транспорт, связь, производство электроэнергии. Кроме того, в агентстве отметили, что в течение 2021–2022 годов значительно возрос объем капитальных расходов области, а безработица в области преимущественно ниже, чем в среднем по стране. Впервые рейтинг АКРА присвоен Тверской области в 2017 году. В 2019 году региону был присвоен кредитный рейтинг BBB (RU) с прогнозом «Стабильный» и выпускам облигаций региона – кредитный рейтинг BBB (RU). В октябре 2020 года впервые за всю историю рейтингования Тверская область вошла в группу А с прогнозом «Стабильный». Этот прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на протяжении 12-18 месяцев. Рейтинг присвоен на основании данных, предоставленных Тверской областью, информации из открытых источников (Минфин России, Росстат, ФНС), а также баз данных АКРА.

Пресс-служба Правительства Тверской области