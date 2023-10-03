Чем дальше весна входит в свои права с её солнцем, теплом и длинными выходными, тем чаще мы думаем о семейных выездах на дачи или просто загород, о шашлыках и чае у самовара. Так уж устроен человек — когда нам хорошо мы начисто забываем о том, что окружающий мир продолжает таить в себе риски для нас и наших близких, и в первую очередь — для детей.

На отдыхе дети любят нам помогать — разводить костры или мангалы, копируют нас, не имея навыков и опыта в обращении с горючими материалами. А вы знаете, насколько опасна, например, жидкость для розжига?! Опасность её заключается и в высокой температуре горения, и в том, что её невозможно потушить при попадании на одежду.

Наша невнимательность, рассеянность, а порою и откровенная халатность становятся наиболее частой причиной бед. Отвернулся на секунду — и чудный выходной превращается в кошмар!

Рост числа бытовых ожогов — не единственная проблема, которая усугубляется с приходом весеннего тепла. Ещё одна сезонная напасть — «зацеперство». С наступлением тёплой погоды подростки в поисках «экстрима» и «лайков» в соцсетях рискуют собственной жизнью, забираясь на крыши и сцепки поездов. Результат — тяжелейшие ожоги от удара током и другие травмы. И это ещё в лучшем случае!

Так, что же делать? Можно ли со всем этим бороться, и если – да, то как?

Ответ есть у нас — благотворительного фонда «Мир в каждый дом». Фонд специализируется на ожоговой тематике — помогает детям, получившим ожоговые травмы, поддерживает медицинские учреждения противоожогового профиля, занимается профилактикой.

С февраля 2022 года при финансовой поддержке Фонда президентских грантов мы ведём проект «Операция «Саламандра»: расширяем границы». Название говорит само за себя — мы хотим увеличить охват целевой аудитории и вовлечь в профилактическую работу как можно больше детей и подростков из возрастной группы 7–18 лет. Делаем мы это через организацию очных встреч–занятий с ребятами, целью которых является выработка у них безопасных поведенческих моделей.

Такие встречи очень востребованы потому, что мы избегаем скучного изложения материала, а пользуемся игровым форматом. Дети с удовольствием исполняют роли — кто-то становится «сотрудником МЧС», кто-то «врачом», а кто-то «пациентом» и, даже «хлопотливой соседкой». Полученные знания тут же проверяются и закрепляются в конкурсе–викторине. По итогам викторины мы вручаем призы самым активным участникам.

На сегодняшний день нашими слушателями стали уже более 1000 ребят в Тверской и Московской областях.

Присоединиться к проекту фонда может любая «площадка» — образовательное, спортивное или досуговое учреждение. Для этого просто свяжитесь с нами через сайт фонда https://www.fondmir.org/ или напишите по адресу info@fondmir.org и мы абсолютно бесплатно приедем к вам в детское учреждение и проведем нужное количество занятий.