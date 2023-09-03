В Тверской области открылась выставка «Две страны. Верность традициям», посвящённая культуре и искусству России и Индонезии

В городе Торжке Тверской области открылась выставка «Две страны. Верность традициям». Выставочный проект уникальный по своему содержанию и значению, подчеркивает самобытность культур России и Индонезии.

В частности, в экспозиции представлены 20 редких образцов батика, индонезийского традиционного искусства ручной росписи по ткани, картины современных российских художников, заслуживших международное признание. Работы Дарьи Карачёвой, Артура Мирзояна, Александра и Марка Смирновых выставлялись в залах Кремлёвского дворца, в Третьяковской галерее, Храме Христа Спасителя и других престижных государственных площадках России. Выставочный проект организован при участии Посольства Индонезии в Москве, Общества Дружбы с Индонезией, Российской Ассоциацией Международного Сотрудничества», арт-проекта «Глазами Художника» и Всероссийского историко - этнографического музея. На открытие выставки в Торжок приехала делегация индонезийских дипломатов. «Большая честь присутствовать на этой замечательной выставке в этом прекрасном городе. Не перестаю восхищаться тем, как бережно Россия относится к своему наследию. У нас разные культуры, но в них есть некий эмоциональный объединяющий заряд, который делает наши народы более близкими»,- отметил Берлиан Хелми, заместитель Главы дипломатической миссии республики Индонезии в России. Дипмиссия Индонезии впервые познакомилась с Верхневолжьем именно через картины художников проекта «Глазами художника» на выставке «Две страны. Верность традициям», прошедшей в ноябре 2022 года в Москве. Выставка «Две страны. Верность традициям» будет открыта до 19 апреля 2023 года по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Дзержинского, д.48, Гостиница Пожарских ВИЭМ. В дальнейшем выставка будет представлена в крупнейших городах России.

Пресс-служба Правительства Тверской области