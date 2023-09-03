Губернатор Игорь Руденя поздравил жительниц Тверской области с Международным женским днём

8 марта отмечается Международный женский день. С весенним праздником жительниц Верхневолжья поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Сегодня мы говорим искренние слова любви и признательности нашим мамам, бабушкам, женам, дочерям, сестрам и коллегам. Мы восхищаемся красотой и огромной внутренней силой женщин России, вашей способностью создавать домашний уют, всецело отдавать себя воспитанию детей и при этом достигать успехов в самых разных сферах деятельности. Ваши душевная теплота, чуткость, забота и надежная поддержка сопровождают нас на протяжении всей жизни – и в минуты радости, и в дни испытаний. Мы знаем, что никто в мире не умеет так же, как вы, быть безгранично предан своим родным, семье, своему делу и стране», - отметил глава региона.

Особые слова благодарности Игорь Руденя выразил матерям и женам военнослужащих, защищающих безопасность и суверенитет России.

Накануне праздника в столице Верхневолжья прошло торжественное мероприятие, посвящённое Международному женскому дню. Губернатор вручил жительницам региона государственные и региональные награды. В числе награждённых - представительницы сфер здравоохранения и образования, лесного комплекса, правоохранительных органов, промышленности.

Пресс-служба Правительства Тверской области