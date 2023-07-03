Семьи мобилизованных жителей Верхневолжья в марте могут бесплатно посетить выставки, спектакли, спортивные и культурные мероприятия

В Тверской области актуализирована информация о культурных и спортивных мероприятиях, которые могут бесплатно посетить члены семей мобилизованных граждан в течение января 2023 года. Это одно из направлений поддержки, которое реализуется в регионе решением Губернатора Игоря Рудени.

Члены семей мобилизованных могут бесплатно посетить спортивные и культурные мероприятия, проводимые государственными и муниципальными учреждениями.

Так, можно бесплатно покататься на коньках в ледовых комплексах области в Твери, Старице, Бологое, Калязине, Кимрах и Конаково.

С 10 по 12 марта можно посетить Всероссийские соревнования по каратэ «Тверской вызов», 11 марта - Региональные соревнования по бадминтону «Кубок Анастасии Алимовой», 12 марта - Областные соревнования по лыжным гонкам на призы клуба «Снеговик». (График мероприятий прилагается)

В сфере культуры доступны посещения мероприятий государственных музеев Тверской области, областной картинной галереи, филармонии, театров, Дома народного творчества и домов культуры в районах (График мероприятий прилагается).

Тверская областная картинная галерея приглашает посетить новую выставку живописи «Вселенная Тобиаса Верхахта» из цикла «Страницы реставрации», а также выставку живописи, графики, скульптуры, эскизов к театральным постановкам «Мир театра». Кроме того, продолжает работу выставка в Путевом дворце «Дом святого Cпаса».

Мемориально-художественный музей В. Серова в Домотканово предлагает посетить выставку живописных работ Елены Логуновой «Жизнь в пленэре», а Мемориально-художественный музей В. Серова в поселке Эммаусс – выставку произведений В.К. Бялыницкого-Бируля «Тихий пейзаж».

Тверской областной Дом народного творчества приглашает посетить Областной открытый фестиваль-конкурс детского и юношеского кино «Молодым дорогу», также стать участниками сборной экскурсии по выставке «Во имя тебя Родина».

Тверская областная специальная библиотека для слепых им. М.И. Суворова проводит конкурс чтецов, посвященный памяти тверского незрячего поэта М.И. Суворова «Прозренье души». Запланирована трансляция в местных организациях Всероссийского общества слепых по Тверской области в формате телемоста.

Тверской областной Центр детского и семейного чтения им. А.С.Пушкина приглашает всех желающих на семейную викторину «Наши любимые мультфильмы», экологический час к Международному дню лесов «Жить в согласии с природой», музыкально-поэтический праздник к Всемирному дню поэзии «Кто есть поэт? Перо в руке Творца».

12 марта Театр кукол покажет постановки «Конёк-Горбунок» (0+) и «Волшебный мир кукол» (0+), а Театр юного зрителя приглашает посмотреть фолк-мюзикл «Изумрудные бусы» (3+).

В Тверском областном театре драмы 9 марта представят спектакль в двух актах «История любви», 11 марта – лирическую драму «Гранатовый браслет», 12 марта – драму «Трамвай «Желание».

Среди других мер поддержки семей мобилизованных, введенных в регионе – внеочередное обслуживание в государственных медицинских организациях области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

Дети могут вне очереди при наличии медицинских показаний получить путевки на санаторно-курортное лечение. Кроме того, дети мобилизованных граждан имеют первоочередное право на зачисление в государственные и муниципальные дошкольные организации, группы продленного дня в школах Тверской области, а также в учреждения допобразования. На период прохождения мобилизованными военной службы их семьи освобождены от платы за детский сад.

Члены семей, нуждающиеся в особой поддержке, также могут бесплатно получить социальные услуги на дому.

Для того, чтобы воспользоваться комплексом мер, необходимо предоставить документ, подтверждающий принадлежность к членам семьи мобилизованного. Его предоставляют в администрациях муниципалитетов.

Пресс-служба Правительства Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области.