Губернатор Игорь Руденя поздравил со 101-м днем рождения ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла Валентину Ильиничну Рабинович

posted by admin on вт, 03/07/2023 - 10:27

6 марта 101-й день рождения отмечает ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла, жительница Твери Валентина Ильинична Рабинович.

«Благодаря удивительному трудолюбию, душевной теплоте, самоотдаче Вы по праву заслужили искреннее уважение всех, кто живет рядом с Вами. Мы всегда будем гордиться подвигом людей, ковавших Победу в тылу. Спасибо Вам за вклад в защиту суверенитета нашей страны, в послевоенное развитие Отечества», – отметил Игорь Руденя.

Валентина Ильинична родилась в селе Семеновское Калининского района. До 1942 года находилась на оккупированной территории
в селе Кузьминское Калининского района. После освобождения
Калинина принимала участие в восстановлении разрушенного города – работала инженером-конструктором и инженером по рационализаторским предложениям Калининэнергоремонта.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области

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