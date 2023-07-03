Губернатор Игорь Руденя поздравил со 101-м днем рождения ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла Валентину Ильиничну Рабинович

6 марта 101-й день рождения отмечает ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла, жительница Твери Валентина Ильинична Рабинович.

«Благодаря удивительному трудолюбию, душевной теплоте, самоотдаче Вы по праву заслужили искреннее уважение всех, кто живет рядом с Вами. Мы всегда будем гордиться подвигом людей, ковавших Победу в тылу. Спасибо Вам за вклад в защиту суверенитета нашей страны, в послевоенное развитие Отечества», – отметил Игорь Руденя.

Валентина Ильинична родилась в селе Семеновское Калининского района. До 1942 года находилась на оккупированной территории

в селе Кузьминское Калининского района. После освобождения

Калинина принимала участие в восстановлении разрушенного города – работала инженером-конструктором и инженером по рационализаторским предложениям Калининэнергоремонта.

Пресс-служба Правительства Тверской области