Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 5 марта 2023 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 203 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 180 555 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 492 814, в том числе за последние сутки – 454.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 185 448 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 772 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 63 313

Конаковский район 14 315

Ржев 9643

Калининский район 7954

Вышневолоцкий городской округ 7633

Кимры 5752

Торжок 5652

Бежецкий район 4822

Кашинский городской округ 4466

Бологовский район 4446

Осташковский городской округ 3983

Старицкий муниципальный округ 3778

Нелидовский городской округ 3770

Калязинский район 3638

Лихославльский муниципальный округ 3460

Максатихинский муниципальный округ 2718

Западнодвинский муниципальный округ 2606

Торопецкий район 2439

Оленинский муниципальный округ 2214

Рамешковский муниципальный округ 2144

Весьегонский муниципальный округ 2130

Торжокский район 2017

Зубцовский муниципальный округ 2015

Кувшиновский район 1987

Селижаровский муниципальный округ 1790

Спировский муниципальный округ 1541

Андреапольский муниципальный округ 1468

Ржевский район 1387

Краснохолмский муниципальный округ 1354

Сонковский муниципальный округ 1290

Фировский район 1238

Кимрский район 1217

Кесовогорский муниципальный округ 1225

Пеновский муниципальный округ 1063

ЗАТО Озёрный 998

Сандовский муниципальный округ 958

Бельский муниципальный округ 941