Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 5 марта 2023 г.

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 203 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 180 555 заразившихся излечились от инфекции.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 492 814, в том числе за последние сутки – 454.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 185 448 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 772 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 63 313
Конаковский район 14 315
Ржев 9643
Калининский район 7954
Вышневолоцкий городской округ 7633
Кимры 5752
Торжок 5652
Бежецкий район 4822
Кашинский городской округ 4466
Бологовский район 4446
Осташковский городской округ 3983
Старицкий муниципальный округ 3778
Нелидовский городской округ 3770
Калязинский район 3638
Лихославльский муниципальный округ 3460
Максатихинский муниципальный округ 2718
Западнодвинский муниципальный округ 2606
Торопецкий район 2439
Оленинский муниципальный округ 2214
Рамешковский муниципальный округ 2144
Весьегонский муниципальный округ 2130
Торжокский район 2017
Зубцовский муниципальный округ 2015
Кувшиновский район 1987
Селижаровский муниципальный округ 1790
Спировский муниципальный округ 1541
Андреапольский муниципальный округ 1468
Ржевский район 1387
Краснохолмский муниципальный округ 1354
Сонковский муниципальный округ 1290
Фировский район 1238
Кимрский район 1217
Кесовогорский муниципальный округ 1225
Пеновский муниципальный округ 1063
ЗАТО Озёрный 998
Сандовский муниципальный округ 958
Бельский муниципальный округ 941