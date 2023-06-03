Губернатор Игорь Руденя поздравил со 101-летием ветерана Великой Отечественной войны Матрену Ивановну Дроздову

5 марта 101 год исполнился ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла Матрене Ивановне Дроздовой. С этой датой жительницу Твери поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Спасибо Вам за преданность Отчизне, за значительный личный вклад в обеспечение нашей общей Победы, за героический труд. Ваше ответственное отношение к делу и своему долгу служит примером для всех нас», – отмечено в поздравлении от Игоря Рудени.

Матрена Ивановна родилась в деревне Анисимово Калининского района. До начала Великой Отечественной войны трудилась на Калининской ткацкой фабрике.

Осенью 1941 года вместе с другими работниками фабрики рыла окопы в Селижаровском районе, затем вернулась в родную деревню. До 1977 года работала животноводом и полеводом в колхозе им. Кагановича (совхоз «Петровское»). В 1980 году переехала в Калинин.

Матрена Ивановна награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Пресс-служба Правительства Тверской области