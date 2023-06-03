Рисунки жителей Тверской области войдут в коллекционную серию открыток Музея Победы

Музей Победы подвел итоги всероссийского конкурса рисунков «Защитники Отечества», лучшие работы войдут в специальную праздничную серию-коллекцию открыток. Участниками творческого состязания стали более 18 тысяч конкурсантов из 87 регионов России. В число победителей вошел автор из Тверской области.

По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, важно, чтобы молодые жители региона активно участвовали в сохранении памяти о событиях военных лет.

«Наша общая задача – вырастить не только грамотное, но и ответственное поколение, которое искренне любит Отечество, гордится его историей и готово принять эстафету у отцов и дедов»», – считает Игорь Руденя.

Как отметили в Музее Победы, все рисунки стали отражением воинской славы страны, мужества героев прошлого и наших дней. Чаще всего в работах встречались изображения орденов и медалей, боевой техники, символы Дня защитника Отечества - георгиевская ленточка, лавровая ветвь, звезда.

Экспертным жюри были определены по три победителя в пяти возрастных категориях. Среди участников от 12 до 14 лет лучшей признана работа «Мой дедушка» 14-летнего Арсения Васильева из Тверской области.

Ознакомиться с его и другими работами можно на виртуальной выставке открыток на сайте Музея Победы по ссылке: https://victorymuseum.ru/online-programs/competition/konkurs-zashchitniki-otechestva-2023/.

Пресс-служба Правительства Тверской области