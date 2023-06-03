Более 3 тысяч электронных проездных до места лечения оформлено жителям Тверской области в прошлом году

В 2022 году жителям Тверской области, пользующимся правом на федеральные льготы, оформлено 3 225 электронных билетов для бесплатного проезда к месту лечения. 2 415 человек воспользовались им, чтобы отправиться в санаторий, 810 человек – чтобы добраться до места предоставления высокотехнологичной медицинской помощи.

Для оформления льготных билетов пассажиры могут воспользоваться сервисом электронного талона на поезд. Благодаря сервису получение проездных заметно упрощается. После посещения клиентской службы Социального фонда информация о льготнике автоматически поступит в транспортную компанию. В результате пассажир сможет оформить бесплатный проездной документ через интернет, не обращаясь лично в кассу.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте РЖД, выбрать маршрут следования, дату отправления, вагон и место. Когда сервис предложит оформить билет по льготе Социального фонда – ввести номер электронного талона, паспортные данные и СНИЛС.