Дорогие наши женщины!

От имени всех мужчин Тверской области поздравляю вас с праздником – Международным женским днем! Сегодня мы говорим искренние слова любви и признательности нашим мамам, бабушкам, женам, дочерям, сестрам и коллегам.

Мы восхищаемся красотой и огромной внутренней силой женщин России, вашей способностью создавать домашний уют, всецело отдавать себя воспитанию детей и при этом достигать успехов в самых разных сферах деятельности.

Ваши душевная теплота, чуткость, забота и надежная поддержка сопровождают нас на протяжении всей жизни – и в минуты радости, и в дни испытаний. Мы знаем, что никто в мире не умеет так же, как вы, быть безгранично предан своим родным, семье, своему делу и стране.

От всего сердца благодарим матерей и жен военнослужащих, защищающих безопасность и суверенитет России. Ваши сыновья и мужья – настоящие герои, достойные сыны Отечества, которыми гордится наш народ.

Желаю вам, дорогие женщины, чтобы все, кого вы любите и кем дорожите, были здоровы! Пусть этот весенний праздник согреет вас вниманием близких людей, подарит счастье и хорошее настроение!

Губернатор Тверской области И.М. Руденя

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Милые женщины!

Примите поздравления с праздником 8 марта!

Международный женский день олицетворяет всё лучшее, что есть в жизни: любовь, дружную семью, детей, уважение друг к другу, тепло домашнего очага.

Именно вы ставите мужчинам новые цели, мотивируете нас двигаться вперед, совершать открытия, строить и созидать. Такие важные ценности как стабильность и общественное согласие — сохраняются и укрепляются во многом благодаря вам. В непростое время новых испытаний, которые с честью проходит наша страна, именно женщины выступают лидерами многих добровольческих, гуманитарных проектов и инициатив.

Сегодня основные усилия органов государственной власти Верхневолжья направлены на рост благосостояния земляков. Чтобы люди чувствовали уверенность в завтрашнем дне, создавались и крепли семьи, на свет появлялись желанные и здоровые дети. Все эти начинания самым тесным образом связаны с институтом семьи и материнства, с великой ролью Женщины в нашем обществе.

В этот праздничный день желаю, чтобы весна всегда была в вашем сердце, чтобы счастливым и благополучным был ваш дом. Будьте всегда обаятельными, молодыми душой, неотразимыми, счастливыми!

С.А.Голубев, председатель ЗС Тверской области

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Дорогие женщины! Примите искренние поздравления с Международным женским днем 8 Марта. Замечательно, что в начале весны отмечается праздник красоты, наполненный душевным теплом. Этот день всегда олицетворяет любовь, мечту и надежду.

Во все времена вы, дорогие женщины, даете нам силы для наших свершений, дарите нам свою заботу и веру в наши возможности. Спасибо вам за все, что вы делаете для нас, для семьи, для детей.

Мы восхищаемся вашим жизненным оптимизмом, энергией, умением сочетать работу и профессиональные достижения с удивительной женственностью и обаянием.

От всей души желаю вам доброго здоровья, благополучия и праздничного настроения, внимания родных и близких! Пусть в вашей жизни будет как можно больше светлых и радостных дней!

С уважением, депутат ЗС Тверской области А.В. Слепышев

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Дорогие женщины! Примите самые сердечные поздравления с Международным женским днем! 8 Марта — особенный праздник, наполненный солнечным светом и лучезарным настроением, украшенный цветами и яркими улыбками. Не случайно он отмечается именно в начале весны, той счастливой поры, когда природа просыпается и делает первый вздох, когда все мы ждем тепла, обновления, нежности. Подобно первым лучам весеннего солнца, именно вы, милые женщины, согреваете и озаряете все вокруг.

Благодаря вам остаются незыблемыми вечные ценности, украшающие нашу жизнь — любовь, семья, верность. Вы храните домашнее тепло и семейный очаг, добиваетесь заслуженных успехов в профессиональной и общественной деятельности. Свою душевную заботу, мудрость и умение сопереживать вы, не скупясь, щедро дарите, делая нашу жизнь счастливой.

В свете вашей материнской любви вырастают умные и талантливые дети, совершаются подвиги и открытия. Вы – источник вдохновения и гармонии, мира и спокойствия. Любые трудности легко преодолимы, когда рядом с нами матери, жены, бабушки, дочери, сестры – наши замечательные женщины!

В этот праздничный день вы услышите немало добрых и теплых слов, и ни одно из них не будет преувеличением. Поверьте, мы искренне ценим вас за вашу нежность, эмоциональность и радужную насыщенность чувств. Сегодня только вам, дорогие женщины, — все цветы и улыбки, все слова благодарности и признания.

Желаю всем женщинам Конаковского района отличного весеннего настроения, приятных сюрпризов от любимых и родных, исполнения самых сокровенных желаний. Будьте счастливы!

С уважением, Глава Конаковского района О.В. Лобановский

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Дорогие женщины!

Примите самые искренние и теплые поздравления с Международным женским днем! В этот светлый весенний праздник мы всегда стремимся выразить переполняющие нас чувства любви, благодарности и восхищения самым близким и дорогим женщинам — матерям, женам, дочерям. Волнительные праздничные хлопоты создают особую атмосферу душевного тепла, наполненную радостью и добрыми надеждами.

Во все времена женщина олицетворяет образ красоты, материнской заботы и мира. И сегодня по-прежнему именно от вас, вашей житейской мудрости, чуткости и трудолюбия во многом зависит наше благополучие. Благодарим вас, дорогие женщины, за это непростое умение сочетать профессиональные качества, терпение и ответственность с неповторимой женственностью, обаянием и оптимизмом! Знайте, что все наши устремления, достижения, волнения и надежды – все для вас и ради вас!

От всего сердца желаю вам доброго здоровья, благополучия и праздничного настроения! Пусть в вашей жизни будет как можно больше света, радости и любви!

С уважением, председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е. Щурин, Собрание депутатов

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В преддверии Международного женского дня 8 Марта сердечно поздравляю всех женщин Конаковского района, с первым весенним праздником.

Женщина наполняет наш дом любовью и радостью, зажигает его жизнью и согревает теплом души, делает его уютным и радостным. На протяжении всей нашей жизни нас окружает женская забота — матери и бабушки, сестры и жены. Во все времена женщины олицетворяют собой милосердие, являются воплощением верности, душевной и нравственной чистоты, всего самого прекрасного, что есть на Земле.

Дорогие женщины, искренне желаю всем вам здоровья, молодости и красоты, материнского счастья и семейных радостей, мира и благополучия!

Будьте всегда любимы, счастливы, здоровы и жизнерадостны! Удачи, благополучия, и пусть в вашем доме всегда царят мир и согласие!

С уважением, помощник Главы Конаковского района В.С. Тахмезов