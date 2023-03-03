«Не женское дело»

Роль женщины только как домохозяйки давно канула в лету. Современные представительницы прекрасного пола стремятся к самореализации в разных сферах деятельности. Сегодня жизнь диктует новые потребности и открывает новые профессиональные возможности. Однако еще остаются специальности, где не ожидаешь встретить женщину.

Анастасия Бугакова, физик-ядерщик:

«Когда рассказываю, кто я по специальности, собеседники непременно удивляются. Мол, юная девушка, а разбирается в таком сложном деле. По правде говоря, женщин в этой отрасли очень много. Работа ведь очень интересная. Не назвала бы ее чисто «мужской». Мир знает много примеров женщин-ученых. Меня, например, всегда привлекали точные науки – своей организованностью, надежностью, структурированностью. Именно эти качества я нахожу в своей профессии».

Ольга Нуриева, автомеханик:

«А что такого необычного в этой профессии? Такая же работа, как многие другие. Знаете, многие говорят, что будущее призвание можно найти еще в детстве. Наверно, именно так произошло у меня. Помню, как с отцом ремонтировали машину, со школьными друзьями много времени проводили в гаражах. Пожалуй, иногда задевает, что многие клиенты относятся ко мне с недоверием, потому что я женщина. Для меня это непонятно. В нашей работе требуются аккуратность, внимание и четкое следование матчасти. Я думаю, сомневаться в женщинах – несерьезно. Особенно в наше время».

Ирина Ботова, старший прапорщик МВД (в отставке):

«Я отработала в СИЗО 14 лет. Вот недавно вышла на пенсию. Ни разу не пожалела о решении связать свою карьеру с органами внутренних дел. Эта важная, ответственная и общественно значимая работа. Знаете, я еще со школы мечтала носить погоны. Да, работа непростая. Но и в нашей профессии сегодня женщины не редкость. В коллективе, конечно, больше мужчин. Но они всегда относятся к нам с заботой, оберегают».

Валентина Евдокова, теплотехник:

«Чем интересна моя профессия? Мы доставляем тепло в дома людей. Меня часто спрашивают, почему я выбрала эту специальность. Люди не понимают, а многие вообще придерживаются стереотипа, что такая работа – не для женщины. Дело в том, что моя мама – инженер. В детстве я всегда ей помогала. Наверно, класса с третьего поняла, что хочу пойти по ее стопам. Она всегда была для меня примером».

Наталья Семенова, электрик:

«Электричество – необходимое условие современной комфортной жизни. Технологии развиваются, сейчас много автомобилей, работающих на электричестве. Думаю, у моей профессии большое будущее. Когда я поняла что хочу этим заниматься? Моя мама – одна из 5 женщин в стране, которые руководят организациями, связанными с электросетями. Это хороший стимул для меня. Не понимаю, почему женщины обходят вниманием эту специальность. Ведь она невероятно интересна и всегда будет востребована».

Фото Анастасии Лесиной