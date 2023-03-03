Уважаемые женщины Конаковского района, ветераны!

posted by admin on пт, 03/03/2023 - 11:12

Поздравляем Вас  с замечательным праздником – Международным женским  днем 8 марта. Наши поздравления сегодня  бабушкам и матерям, сестрам и дочерям, внучкам и правнучкам.  Женщина –труженица, женщина –мать, женщина -хранительница  семейного  очага. Бесспорно, вы принимаете самое активное участие во всех сферах жизни, добиваясь значительного успеха, благодаря вашей житейской мудрости, заботе, душевному такту и доброте .С былинных времен женщины на Руси  ратному делу были помощницы, незаменимые во всех смыслах. Вспомним княгиню Ольгу,  Ярославну из «Слово о полку Игореве», в истории  Великой Отечественной войны очень много примеров мужества и героизма, проявленные нашими  женщинами. Мы знаем это и на примере Конаковского района. Женщины на войне показали беззаветную храбрость, стойкость, выносливость и надежность. И сегодня в трудное для нашей страны время  они не остались в стороне – собирают и отправляют гуманитарную помощь в зону СВО, вяжут носки, покупают подарки, пишут письма..  Мы желаем , чтоб рядом с Вами были добрые и надежные люди, способные помочь в сложной ситуации, хорошего  здоровья, весеннего настроения, яркого солнца и много цветов.

Пусть в этот день весенними лучами

Вам улыбнутся люди и цветы!

И пусть всегда идут по жизни с Вами

Любовь. Здоровье, счастье и мечты!

Президиум Конаковского районного Совета ветеранов

Tags: 
поздравляем