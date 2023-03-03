УВАЖАЕМЫЕ ЛЮДИ НАШЕГО РАЙОНА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Два дня назад свой юбилей отметила Валентина Ивановна Михайловская. Перед уходом на заслуженный отдых она трудилась председателем и секретарем Конаковской территориальной избирательной комиссии. Хорошо знают и помнят ее как очень порядочного, честного и принципиального человека люди старшего поколения во всех поселениях нашего района. К Валентине Ивановне можно было обратиться за помощью и советом по любым вопросам. И всегда в ответ – доброжелательное внимание, а самое главное – действенные меры с ее стороны в пользу любого обратившегося.Она и сегодня ведет большую общественную работу, являясь заместителем председателя совета ветеранов административных органов нашего района.Президиум Конаковского районного совета ветеранов тепло и сердечно поздравляет Валентину Ивановну со знаменательной датой в ее жизни. От всей души желаем юбиляру доброго здоровья, хорошего настроения, оптимизма, семейного благополучия!

Президиум Конаковского районного совета ветеранов