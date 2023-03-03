ДЕТИ КАК НА ЛАДОНИ

В школьных столовых Конаковского района вводится безналичная оплата за питание. Процесс централизованно организуется через Сбербанк по специальной системе «Ладошки». Что это такое? Давайте разберемся вместе.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Экосистема безналичных платежей в общеобразовательных учреждениях позволяет родителям контролировать питание ребенка в школе, а детям с ранних лет развивать ответственное отношение к финансам. Система успешно функционирует уже во многих школах России.

Один из вариантов программы «Ладошки» работает по методу распознавания клиента. Дети в прямом смысле оплачивают обеды ладонью – прикладывают ее к специальному сканеру, автоматически считывающему рисунок вен, на основе которого определяется владелец и списываются деньги за питание с его лицевого счета. Этот вариант оплаты вызвал много споров. Некоторые родители посчитали, что система сможет собирать биометрические данные детей. На самом деле это не так.

Второй вариант безналичной оплаты реализован на базе банковских карт: ребенку выдается пластиковая карта, с помощью которой он может расплачиваться за обеды в школьной столовой. Баланс карты родители пополняют любым удобным способом: через мобильные сервисы Сбербанка, на сайте ладошки.дети, наличными через терминалы и банкоматы, а также в мобильном приложении. Оборудование для реализации проекта безвозмездно предоставил школам фонд губернатора Тверской области «Созидание».

Какой вариант выбрал Конаковский район, читайте ниже.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Платежная система «Ладошки» отличается от тех, которые мы встречаем повсеместно. Исчезает необходимость давать детям наличные. Деньги на карту переводят родители через личный кабинет. Эти средства нельзя потратить на иные цели, кроме обеда. Родители могут видеть, что и когда куплено ребенком в школьной столовой. Во всем остальном банковские карточки будут полностью выполнять свои обычные функции.

После внедрения системы в школах у детей останется возможность оплатить покупки в столовой наличными деньгами.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Реализация проекта предполагает создание базы личных кабинетов школой, для этого требуется согласие на обработку данных. Вся информация надежно хранится в ЦОД оператора и передается по защищенным каналам связи строго в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Сейчас реализуется этап технической подготовки в школах и формирования базы данных. Далее последует освоение системы всеми пользователями.

По согласованию с родителями обработка данных производится только с целью оплаты питания. А после окончания школы цифровой шаблон удаляется из системы.

СПОСОБЫ ОФОРМЛЕНИЯ

Родители могут обратиться в Сбербанк для получения карточек. Карты других банков в школьной платежной системе применяться не будут.

Как получить карту Сбербанк:

Вариант 1

Обратиться в офис Сбербанка по адресу: г.Конаково, проспект Ленина, д.28

Перед визитом в банк необходимо подготовить следующие документы: паспорт; СНИЛС; (разрешение от родителей, если карту оформляет подросток); удостоверение, подтверждающее наличие социальных выплат (например, пенсионное). Сотрудник банка предоставит бланк заявления, который необходимо заполнить самостоятельно.

Вариант 2

Зайти на сайт https://www.sberbank.com/ru/person/bank_cards/debit_ab

Заказ карты из личного кабинета, если карта Сбербанка уже есть https://disk.yandex.ru/i/J35AQ4Q8Kr88Zw

Инструкция по получению карты

https://disk.yandex.ru/i/j-E2qRbscE17Vw

ВЫБОР КОНАКОВСКОГО РАЙОНА

Как мы уже выяснили, система существует в различных вариантах. Конаковский район выбрал оптимальный путь – через банковские карты, которые в дальнейшем пригодятся детям в обычной жизни. Система будет работать через банковские карточки Сбербанка: «детская» и «молодежная». В сети Интернет появилась недостоверная информация по этому проекту. Никакие биометрические данные собираться не будут.

Татьяна Крыльцова