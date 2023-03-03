«ТРАНСПОРТ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ»:

СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ И ЛЬГОТНИКОВ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

Согласно приказам Главного управления «Региональной энергетической комиссии» Тверской области с 1 марта 2023 года изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте. При этом останется прежней стоимость поездки для школьников и льготных категорий жителей, которые составляют 30% всех пассажиров в регионе. Это каждый третий пассажир.

ШКОЛЬНИКИ И ЛЬГОТНЫЕ КАТЕГОРИИ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА СМОГУТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ С СОХРАНЕНИЕМ ПРЕЖНЕЙ ЦЕНЫ ПРОЕЗДА. ОНА ОСТАЕТСЯ НЕИЗМЕННОЙ С МОМЕНТА ЗАПУСКА НОВОЙ ТРАНСПОРТНОЙ МОДЕЛИ В ТВЕРСКОМ РЕГИОНЕ.

Наталья Викторовна Железнова, директор МБОУ СОШ №3 г. Конаково:

«Современная удобная система общественного транспорта – один из признаков успешно и эффективного развивающегося региона. С приходом в Конаковский район «Транспорта Верхневолжья» расширились направления маршрутной сети, в том числе социально значимые. Безусловно, общественным транспортом стало удобно пользоваться: салоны автобусов современные и комфортабельные, а оплата за проезд доступна любым способом. Повышение тарифов – процесс закономерный, ведь он обусловлен ростом стоимости топлива, запчастей и обслуживания всего автопарка в целом. Однако не может не радовать, что останется неизменной стоимость проезда для учащихся школ и других льготных категорий жителей района. А это значительная часть пассажиропотока».

Ирина Карпова, специалист по работе с молодежью ЦМП «Иволга», председатель местного штаба Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы», член Молодежной палаты при Законодательном собрании Тверской области:

«С приходом единого перевозчика поездки по городу и району стали намного комфортнее. Что особенно радует, так это наличие мобильного приложения «Волга», где можно отслеживать передвижение автобусов по маршруту. Если опаздываю на «свой» транспорт, всегда сверяюсь с приложением, чтобы долго не ждать на остановке и подойти ко времени прихода нужного мне автобуса. Это очень удобно, особенно зимой. Также отмечу, что новый общественный транспорт очень комфортный: летом работает кондиционер, в холодное время года - печка. Рост стоимости проезда - вполне ожидаемое явление и связано с ростом эксплуатационных расходов перевозчика. И при этом очень здорово, что «Транспорт Верневолжья» не повышает стоимость проездка для школьников и льготников!»