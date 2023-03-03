С ПРАЗДНИКОМ, НАШИ ЗАЩИТНИКИ!

В преддверии Дня защитника Отечества в ДК «Современник» состоялся концерт «Наши герои». Творческие коллективы Дворца культуры подарили зрителям настоящий праздник. В зале не осталось свободных мест! Все с нетерпением ждали выступления Ансамбля песни и пляски ВДВ Министерства обороны Российской Федерации.

Перед концертом в фойе «Современника» виртуозно исполнял самые разные композиции ансамбль скрипачей «Элегия» ДЮЦ «Новая Корчева». А все желающие могли осмотреть экспонаты передвижной выставки Военно-патриотического центра «Звезда». Представленные зрителям артефакты – результат поисковых работ Центра. Интересной была и подача – предметы находились в открытых ящиках, какие используются для транспортировки боеприпасов. Среди них был и оригинальный, датированный 7 июля 1941 года!

В это день со сцены звучали теплые слова нашим защитникам. С поздравлениями к зрителям обратились глава Конаковского района О. В. Лобановский, председатель Собрания депутатов Конаковского района Д. Е. Щурин, депутат ЗС Тверской области А. В. Слепышев. С особой благодарностью отметили тех, кто оказывает неоценимую помощь в сборе гуманитарных грузов для участников СВО. Это наши ветераны, инвалиды, коллективы образовательных учреждений, ЦМП «Иволга», неравнодушные жители района и, конечно, местные предприниматели. Глава Конаковского района вручил им памятные подарки. С грустью вспоминали и наших земляков, погибших при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Их память почтили минутой молчания.

В зрительном зале присутствовал Денис Диев, за отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные в ходе боевых действий, по приказу президента награжденный медалью Суворова. С начала СВО он проходил службу на харьковском направлении, неоднократно под огнем националистов эвакуировал автомобили и военную технику.

«На церемонии награждения, когда вручали медаль, меня переполняли восторг и, конечно, гордость. Вообще, поддержка и внимание со стороны жителей и администрации Конаковского района ощущались все время, что я находился на службе», – рассказал нам Денис Диев.

Олег Владимирович Лобановский, глава Конаковского района:

«Самое ценное в нашей жизни – мир, спокойствие и стабильность. А День защитника Отечества всегда был и остается символом мужества, самоотверженности, достоинства и чести. С давних времен наши воины проявляли доблесть и храбрость на полях сражений. Сегодня в один ряд с именами таких героев, как Александр Невский, Дмитрий Донской, Александр Суворов, Михаил Кутузов, Георгий Жуков, встают имена участников Афганской и Чеченской войн, специальной военной операции. Нашей стране не раз приходилось сталкиваться с трудными испытаниями. На любые попытки посягнуть на безопасность и суверенитет России народ вставал единой стеной за родную землю. Не только на передовой, но и в тылу. Мы сильны в сплоченности! Важно помнить, что связь времен неразрывна, и священное чувство любви к Родине передается из поколения в поколение. Мы гордимся, что являемся наследниками славной традиции самоотверженного служения Отчизне. Сегодня это доказывают солдаты и офицеры в зоне боевых действий. С праздником, дорогие защитники! Желаю вам крепкого здоровья, твердости духа, скорейшей победы и долгожданного мирного неба над головой!»

Татьяна Крыльцова. Фото Анастасии Лесиной