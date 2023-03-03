«С ПЕСНЕЙ – К ПОБЕДЕ!»

22 февраля на праздничном концерте в ДК «Современник» выступил Ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск Минобороны РФ. Мы встретились с руководителем коллектива подполковником Владиславом Викторовичем Твердым, побеседовали об истории Ансамбля, традициях и патриотическом воспитании молодежи.

Творческий путь коллектива начался в 1936 году. В те дни и название было другое – Ансамбль Красноармейской песни и пляски Киевского военного округа. В его составе было всего 18 человек.

На протяжении всей Великой Отечественной войны и до самого Дня Победы артисты находились в действующей армии в составе Юго-Западного, Донского, Сталинградского, Центрального, 1-го Белорусского фронтов. После 1945 года название коллектива поменялось на Ансамбль песни и пляски Группы советских войск в Германии и Западной группы войск. Неоднократно выступал с народными артистами – Клавдией Шульженко, Леонидом Утесовым, Людмилой Зыкиной, Иосифом Кобзоном, Александрой Пахмутовой и другими. Много раз коллектив становился лауреатом престижных конкурсов.

В 1994 году название снова изменилось на Ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск Министерства обороны Российской Федерации. Сегодня он широко известен и ежегодно дает более 150 концертов во всех регионах страны и за ее пределами.

- Владислав Викторович, как начинался ваш путь к руководству Ансамблем?

- Это долгая история. Я окончил Московское военно-музыкальное училище имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова в 2001 году, поступил в Институт военных дирижеров, окончил Московскую военную консерваторию. После распределения служил в Тверской области дирижером в военном оркестре Ракетных войск стратегического назначения. Затем перевелся в Воздушно-десантные войска, проходил службу в Новороссийске. Несколько лет назад был назначен на должность руководителя нашего ансамбля.

- У вас довольно плотный концертный график. Как получилось, что сегодня коллектив выступает в Конаковском районе? Правда, что это бесплатно?

- Все наши выступления проходят на бесплатной основе. Вообще, мы давно сотрудничаем с Правительством Тверской области, даже выступали как-то на 9 мая. Для участия в сегодняшнем праздничном концерте нас пригласил приехать глава Конаковского района Олег Владимирович Лобановский. Так совпало, что между выступлениями у нас образовалось «окошко». И вот мы здесь. Расширяем географию выступлений.

- Расскажите о коллективе. Все участники – военные?

- Всего в составе ансамбля 64 человека. Это и военнослужащие, и гражданские. Всеми горжусь, для меня они – лучшие. Через выступления стараемся донести патриотизм, любовь к Родине и близким. А ведь это основные жизненные ценности человека.

- Коллектив исполняет только военные песни?

- ВДВ – специфический род войск, резерв Верховного главнокомандующего. И Ансамблю присущи те же темперамент, характер и сила. И музыка у нас соответствующая. Присутствует и академизм, ведь мы работаем в разных жанрах – от классики до джаза, эстрады и народной песни. Еще у нас замечательные пляски, хореографические постановки: современные, народные, казачьи. Стараемся держать марку. Уже третий раз будем участвовать в фестивале «Спасская башня». С песней – к победе! Только вперед!

- А для участников СВО давали концерты?

- Десантники всегда на передовой, выполняют самые сложные задачи. Как и сейчас, в ходе специальной военной операции. Наш коллектив не отстает от военнослужащих, вместе с подразделениями участвует во всех мероприятиях. Более 40 раз давали концерты в зоне СВО, в свое время посещали и Сирию. Приезжаем, поддерживаем боевой и моральный дух бойцов.

- Патриотическое воспитание молодежи очень важно сегодня. Много молодых людей приходят на ваши концерты?

- В последнее время да, много. Мы подбираем такой репертуар, который будет интересен слушателям всех возрастов. Идем в ногу со временем, но стараемся показать и исторические аспекты. С помощью вокально-хореографического мастерства рассказываем историю Вооруженных сил нашей страны, в том числе современную. Ведь России есть, чем гордиться!

Беседовала Татьяна Крыльцова. Фото Анастасии Лесиной