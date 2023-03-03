28 февраля в Конаковском бору прошла районная военно-спортивная игра «Зарница», посвященная празднованию Дня защитника Отечества. Непогода и ветер в это утро ничуть не уменьшили азарт ребят. Действительно, что может быть лучше масштабных соревнований, да еще на свежем воздухе?

Командам предстояло побороться за звание победителя, показав свои навыки в строевой подготовке, стрельбе, разборке и сборке оружия и пр. Главная задача заключалась в том, чтобы справиться дружно.

Каждый пройденный этап фиксировался сотрудниками ЦМП «Иволга» и военнослужащими Базы обеспечения учебного процесса Военной академии ВКО им. Г.К. Жукова, которые помогали в проведении мероприятия. Заместитель командира батальона по ВПР майор А.В. Клестов и директор Центра молодежной политики «Иволга» И.Б. Сотская пожелали всем участникам удачи, стойкости и слаженной командной работы. Затем ребята разошлись по этапам и приступили к выполнению заданий.

Соревнования прошли очень весело. Команды показали отличную физическую подготовку, сноровку и мастерство. Когда событие завершилось, всех ждал настоящий сюрприз – горячая «полевая» каша и пирожки!

По итогам игры определились победители. В младшей группе первое место у команды школы №2 г. Конаково, второе – школа п. Озерки, третье – школа №9 г. Конаково. В старшей группе победила команда ЦМП «Иволга», на втором месте – Конаковский колледж, на третьем – школа №8 г. Конаково.

Мероприятие было организовано отделом молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района и ЦМП «Иволга». Благодарим за помощь в подготовке и проведении игры Ресурсный центр добровольчества Тверской области, ТРОО ВИС «Звезда».

Татьяна Крыльцова, фото Дениса Насонова