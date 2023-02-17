ВНИМАНИЕ! ВАЖНО!

Сообщение о времени проведения комплексной проверки готовности систем оповещения населения Тверской области:

«Граждане! 1 марта 2023 года в период с 10:43 до 10:44 будет проведена комплексная проверка готовности систем оповещения населения Тверской области с запуском оконечных средств оповещения (электросирен, мощных акустических систем, громкоговорителей), замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных телеканалов (радиоканалов) и доведением сигнала оповещения и информации до населения.

Просим никаких действий по сигналу не предпринимать, соблюдать спокойствие и порядок».