С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые товарищи военнослужащие!

Дорогие ветераны!

Уважаемые жители Тверской области!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Этот праздник объединяет наш народ чувством глубокого уважения к отважным, сильным духом людям, которые во все времена верой и правдой служили Родине, с честью противостояли любому врагу, посягнувшему на нашу землю.

В этот день самые искренние слова благодарности мы говорим ветеранам Великой Отечественной войны. Мы всегда будем помнить, что именно вы сокрушили нацизм и доказали, что нет той силы, которая могла бы покорить нашу страну. Ваши единство, сплоченность и героизм служат примером для защитников Отечества, для всех нас.

Сегодня наши военнослужащие достойно продолжают дело поколения победителей, стойко и мужественно отстаивают безопасность и суверенитет нашей страны. Мы гордимся настоящими героями – участниками специальной военной операции!

Желаем всем, кто служил и служит в армии и на флоте, успехов и побед на благо Российской Федерации! Здоровья, мира и добра вам и вашим близким!

Губернатор Тверской области И.М. Руденя.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий и Вооруженных Сил!

Военнослужащие Российской армии!

Дорогие земляки!

С глубоким уважением и благодарностью за самоотверженную ратную службу поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

23 февраля мы отмечаем как общенародный праздник, день сильных, мужественных, твердых духом людей, способных защитить свою страну от любых угроз, от всех опасностей и вызовов.

Мы гордимся тем, что являемся продолжателями славных дел поколения победителей нацизма. Ветераны Великой Отечественной войны навсегда останутся примером чести и доблести, отваги и безграничной любви к родной стране.

Сегодня в одном строю с доблестными фронтовиками стоят герои специальной военной операции. На вас, на российское воинство, смотрит с надеждой вся страна, родные и близкие, ваши земляки. Судьба Родины, ее будущее – в ваших руках.

В Тверской области, как и в других регионах России, разработаны и реализуются меры поддержки мобилизованных и их семей, ведется большая работа по оказанию помощи новым регионам и участникам СВО.

Пусть мужество, стойкость и верность долгу помогут преодолевать все трудности, добиваться поставленных целей.

Честь и хвала вам, уважаемые защитники Отечества! Здоровья и благополучия!

Председатель Законодательного собрания Тверской области С. Голубев.

Уважаемые земляки!

Дорогие ветераны!

Примите самые искренние поздравления с Днём защитника Отечества!

Этот праздник, давно ставший в нашей стране народным, свидетельствует об огромной значимости Вооружённых Сил, о неизменности нравственных ценностей, среди которых главными остаются любовь к Родине, готовность защищать её интересы, патриотизм, героизм во всех его проявлениях.

В первую очередь, это праздник тех, кто сегодня носит военную форму, кто выбрал своей судьбой нелёгкую ратную службу.

Желаем всем защитникам нашего Отечества, вне зависимости от того, служат ли они сегодня в вооруженных силах, успехов в труде и службе на благо Родины, счастья, благополучия и любви близких им людей!

Депутат ЗС Тверской области А.В. Слепышев,

глава Конаковского района О.В. Лобановский,

председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е. Щурин.