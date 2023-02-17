Дениса Диева из Конаковского района наградили медалью Суворова



Рядовой Денис Анатольевич Диев родился

28 января 2000 года в городе Конаково.

Учился в средней общеобразовательной

школе и филиале конаковского

энергоколледжа, который ОКончил в 2020 году.

10 июля 2020 года был призван на военную службу на Северный флот.

В декабре 2020 года заключил контракт. С начала СВО выполнял задачи на харьковском направлении, неоднократно под огнем националистов эвакуировал автомобили и другую военную технику. За отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные в ходе боевых действий, по приказу Президента награжден медалью Суворова.

Медаль вручается на основании Указа Президента Российской Федерации за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации в боевых действиях на суше, при несении боевой службы и боевого дежурства, при участии в учениях и маневрах, при несении службы по охране государственной границы Российской Федерации, а также за отличные показатели в боевой подготовке и полевой выучке.

Торжественная церемония награждения прошла в актовом зале нового областного военкомата в знаменательную дату – в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

В зале собрались люди, вписавшие свои страницы в историю России. Это воины-интернационалисты, ветераны, прошедшие горячие точки как на территории нашей страны, так и в других уголках планеты.

Это председатель Тверского городского совета ветеранов, участник боевых действий в Афганистане, миротворческих операций в Косово, Анголе, Съерра-Леоне, Республике Конго, Чеченской Республике, генерал-майор Генрих Левкович, генерал-майор Владимир Завадский, генерал-майор Николай Коньчев, заместитель председателя Тверского совета ветеранов, артиллерист, участник боевых действий в Демократической Республике Афганистан полковник Михаил Безрученко, полковник Юрий Соловьев, полковник Сергей Тунденков, член Тверского регионального отделения Союза десантников подполковник Андрей Браславский, подполковник Юрий Башкатов, подполковник Рамазан Муцаев, подполковник Илья Гниденко, подполковник Андрей Ренжин, майор Игорь Петухов, майор Сергей Убиский.

Вручал награды военный комиссар Тверской области, участник боевых действий в Сирийской Арабской Республике полковник Игорь Янин.

- Эта медаль будет всегда напоминать мне о моих боевых товарищах. Пусть они все вернутся живые, здоровые, - сказал Денис Диев после награждения.