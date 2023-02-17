С ПРАЗДНИКОМ!

Первый заместитель главы администрации Конаковского района Н.В. ВАСИЛЕНКО:

"23 февраля, в День защитника Отечества, мы традиционно поздравляем всех мужчин, независимо от того, служат они в армии или являются представителями «мирных» профессий. Богатая история нашей страны не раз показывала — в минуту опасности в один строй с кадровыми военными вставали добровольцы, от мальчишек до стариков, для защиты своей семьи, своей земли, своей любимой Родины. Дорогие земляки! Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, поддержки близких людей и всем нам мирного неба!"

С уважением, заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике А.А. Бородина:

"По сложившейся традиции, 23 февраля поздравляют не только профессиональных военных, но и всех мужчин, настоящих патриотов, работающих на благо своей страны, живущих ее интересами, готовых к самым решительным действиям во имя ее благополучия. За последние годы в нашей стране многое изменилось, но главные нравственные ценности, которыми всегда была сильна русская земля, остались незыблемыми. В любые времена защита Отечества была, есть и будет священным долгом каждого гражданина нашей страны. От души желаю здоровья, добра, счастья, согласия и долголетия ветеранам, успешной службы солдатам и офицерам. Пусть этот праздник отважных и мужественных людей всегда будет мирным и радостным!"

Заместитель главы администрации Конаковского района по развитию территорий Т.М. Веряскина:

"Дорогие мужчины!

Примите самые искренние поздравления с Днём защитника Отечества!

23 февраля – выдающаяся дата для всех мужчин, кто когда-то имел честь носить погоны и военную форму, а также для всех женщин, которые с тревогой и гордостью ожидали возвращения из рядов Вооруженных сил своих сыновей, братьев, любимых. Мы выросли с этим праздником, взрослели и мужали. Несмотря на смену времен и политических систем, в настоящее время 23 февраля, как и десятилетия назад, ассоциируется прежде всего с мужеством и стойкостью человеческого характера, силой духа и преданностью Родине. Здоровья, выдержки и новых побед, счастья и семейного уюта каждому из вас!"

С уважением, заместитель главы администрации Конаковского района по жилищно-коммунальному хозяйству Н.И. Малахова:

"Дорогие жители Конаковского района, мужчины, с праздником!

23 февраля поздравляю всех мужчин с праздником, ведь настоящий мужчина - всегда защитник своей семьи, города, района, страны.

От всей души желаю вам, дорогие мужчины, неиссякаемой энергии, жизненного оптимизма, крепкого здоровья на долгие годы! Счастья вам и вашим семьям!"

Заместитель главы администрации Конаковского района по правовым вопросам, Управляющий делами А.Г. Рябова:

"Дорогие жители Конаковского района, мужчины!

Искренне поздравляю вас с праздником мужества, достоинства и чести - Днём защитника Отечества!

23 февраля – знаменательная дата, символизирующая лучшие традиции сильного, независимого государства. В истории нашей страны немало примеров доблести и отваги солдат, офицеров, самоотверженно защищавших родную землю. Выражаю отдельные слова признательности и уважения всем ветеранам боевых действий и военной службы. Ваш подвиг - нравственный ориентир для нас. 23 февраля - праздник, который важен и дорог для каждого мужчины, который готов защищать мир, покой родных и близких! В этот день мы, женщины, благодарим вас за заботу и поддержку. Вы - наша опора и уверенность в завтрашнем дне".

Глава Козловского сельского поселения Елена Васильевна Медведева:

"День защитника Отечества — особенный праздник, призванный напоминать о том, что мы всегда должны быть готовы встать на защиту нашего дома ради будущих поколений, всех родных и близких.

Сегодня мы поздравляем тех, кто носит погоны, и тех, кто вышел на заслуженный отдых, кто защищает национальные интересы страны и региона, кто ежедневно стоит на страже мира и охраняет покой наших граждан! Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества - Днем воинской славы, мужества, смелости и чести! 23 февраля мы отдаем дань памяти и уважения героям Великой Отечественной войны, участникам боевых действий, в разные годы исполнявшим свой служебный долг за пределами нашей страны, и всем тем, кто в настоящее время охраняет рубежи нашей России. Это праздник сильных духом людей, настоящих патриотов и сынов своего Отечества. От всей души желаю вам силы, мужества и отваги! Пусть ваши мужество и самоотверженность не оставят врагу ни малейшего шанса. Пусть ваши родители, ваши близкие и вся страна гордятся вами! Будьте истинными борцами за мир и процветание нашей Родины! Огромнейших успехов вам во всём!"

И. О. Главы Юрьево-Девичьевского сельского поселения Вера Алексеевна Богданова:

"Дорогие мужчины, поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Этот праздник во все времена ассоциировался с мужественностью и человечностью, стремлением помогать людям.

История нашего народа хранит тысячи примеров, когда люди в самое непростое время проявляли эти качества во благо своей страны. Современным мужчинам есть на кого равняться, что делает их сильными и любящими свою Родину.Горжусь тем, что в нашем поселении так много достойных людей, на которых можно положиться в любой жизненной ситуации! Благодарю каждого из вас за вклад в настоящее и крепкий фундамент будущего нашей малой родины и всей страны. От всей души хочется пожелать, чтобы в жизни каждого защитника была цель - семейный очаг, место, где ждут родные и близкие. Чтобы окружены они были любовью и вниманием, были здоровы и счастливы".

Глава Ручьевского сельского поселения Анна Викторовна Земскова:

"Уважаемые воины России!

С момента объявления частичной мобилизации из Ручьевского сельского поселения мобилизованы 9 военнослужащих для того, чтобы принести мир на русскую землю, уберечь жизни тысяч людей.

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества, желаю скорого возвращения в свои семьи живыми и здоровыми. Вы для нас уже герои, вы - гордость земляков, своих родных и любимых людей. Это вы, полные сил и воли к победе, пишете новую историю мира. Желаю вам спокойного праздника и искренне надеюсь, что следующее 23 февраля вы проведете в кругу ваших семей. Здоровья всем вам, терпения и воинской удачи. Ждем вас с победой!"

Глава администрации Старомелковского сельского поселения Татьяна Владимировна Арямнова:

"Дорогие защитники Отечества! Уважаемые ветераны Вооруженных сил, участники Великой Отечественной войны, воины-интернационалисты! Уважаемые жители!

Примите самые искренние поздравления с Днём защитника Отечества!

От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Во все времена самым ценным в нашей жизни были мир, спокойствие и стабильность. Не случайно этот праздник имеет богатую и славную историю! Он всегда являлся данью глубокого уважения ко всем, кто служил и служит во благо нашего Отечества от покрытых сединой и увенчанных наградами фронтовиков до молодежи, которая только недавно надела военную форму. Именно вы охраняете наш покой, проявляя смелость, благородство и самоотверженность. Желаю вам стойкости и бодрости духа, физических и душевных сил, успехов в службе на благо Родины, мира и добра!"

Глава Первомайского сельского поселения Валентина Федоровна Катихина:

"Дорогие защитники Отечества! Поздравляем вас с праздником мужества, отваги и чести!

Ежедневно вы стоите на охране рубежей нашей Родины. Своим трудом обеспечиваете процветание нашей страны. Вы, наши дорогие мужчины, на своих рабочих местах строите, созидаете, осваиваете новые технологии. Всего самого доброго, успехов во всем вам и вашим семьям! А нашим дорогим защитникам, которые сейчас на передовой, желаем скорейшей победы и возвращения домой, где вас ждут с замиранием сердца, молятся за вас и верят, что вы вернетесь с победой. Родные наши, всем сердцем мы с вами. Всем мира и благополучия!"

Глава администрации гороДского поселения п. Козлово Ольга Валентиновна Фирсова:

"Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества! Во всех жизненных обстоятельствах вы всегда являете примеры высокого героизма и самопожертвования, благородства, непрерывного совершенствования своих знаний, мужской стойкости, мудрости и оптимизма. Желаю вам, чтобы дома царили любовь, покой и уют, доброта и забота, понимание, поддержка, и благополучие. В работе сопутствовали успех, удача и попутный ветер во всех начинаниях. Пусть жизнерадостность, целеустремленность, бодрость духа и позитивная энергия не покидают вас никогда! С праздником!"

Президиум Конаковского районного Совета ветеранов:

"Уважаемые ветераны! Уважаемые жители Конаковского района!Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!

В этот день мы выражаем слова искренней признательности и благодарности фронтовикам, участникам боевых действий, всем мужчинам, кто своим мирным ежедневным трудом вносит вклад на благо Родины и семьи. Это и праздник наших женщин, которые были крепким тылом, а многие служили и воевали.

В годы второй мировой войны около 4000 тысяч конаковцев за свои ратные подвиги удостоены высоких наград, а П.М. Архаров, В.И. Гаранин, М.М. Зонов, П.А. Кайков, И.Н. Кузин, И.В. Тихомиров, И.Г. Топориков, В.М. Усков стали Героями Советского Союза. Полными кавалерами ордена Славы: В.П. Волков, А.Е. Корчагин, А.Ф. Кукушкин, И.А. Рулев. Более 7000 погибли в боях. Мы гордимся нашими земляками, которые и сегодня несут службу в рядах Вооруженных сил, кто сегодня в зоне СВО, рискуя жизнью, воюет с нацистами.

Мы от всей души желаем вам здоровья, долголетия и удачи во всех делах. Пусть каждый ваш день будет согрет любовью и заботой родных и близких".