НОВОСТИ РАЙОНА

С Днем защитника Отечества, Валентин Семенович!

В преддверии праздника защитника Отечества хочу рассказать о замечательном человеке, который

уже давно живет в нашем городе, – Валентине

Семеновиче Мореве. Горжусь, что лично знакома

с ним, с его дочерью Инной и внуком Ярославом.

Валентину Семеновичу в следующем году исполнится 95 лет, он по-прежнему в форме, ежедневно гуляет, интересуется событиями в стране и городе.

Родился Валентин 3 января 1929 года в д. Безбородово Завидовского района Московской области в многодетной семье и был девятым ребенком. Мама Валентина Анна Спиридоновна была дочерью крестьянского поэта Спиридона Дрожжина. Когда родился Валентин, маме было уже 46 лет, и он с раннего возраста помогал по хозяйству, донашивал одежду старших братьев. Из родного дома Валентин уехал в 14 лет. Когда мама умерла в 1955 году, по его ходатайству ее похоронили в с. Завидово, у церкви. Отец тоже родом из д. Безбородово, служил в царской армии, был рабочим в Санкт-Петербурге. В 1918 году вернулся в деревню, занимался крестьянским трудом, в 1939 году был избран председателем колхоза, в октябре 1941 года погиб вместе с младшей дочерью при бомбежке. Валентин в деревенской школе проучился 5 лет, фашисты сожгли школу, и в 1942 году он стал ходить в школу с. Завидово, каждый день по 8 километров в одну сторону. Всегда хотелось есть, зимой в продуваемой всеми ветрами и морозом одежде было очень холодно. После окончания 7 класса Валентин вместе со своим другом поступил в ФЗО и одновременно в школу рабочей молодежи в 8 класс. После окончания ФЗО работал на заводе электриком. По рекомендации военкомата Валентин поступил в Серпуховское военное авиационное училище спецслужб, это был 1948 год, после окончания училища был направлен на завод в г. Тушино. В 1951 году он женился. Валентин работал на заводе военпредом, осуществлял контроль качества приборов самолетов. В 1959 году, окончив военно-воздушную академию им. Жуковского в Москве, был направлен на режимный объект в закрытый город Арзамас-16. На заводе изготавливали и принимали детали для атомных бомб, часто выезжал на площадки научно-испытательного комплекса. Работал Валентин Семенович вместе с очень известными людьми – трижды Героем Социалистического Труда Ю.П. Харитоном, А.Д. Сахаровым, И.В. Курчатовым и многими другими гениальными учеными. Впервые участвовал в отработке тактического комплекса Луна и Луна-М на полигоне Капустин Яр, много раз по работе выезжал на Байконур, Новую Землю, в Семипалатинск, Плесецк, принимал участие в испытании ядерного оружия и ракетно-космической техники. Вспоминает Валентин Семенович, как пускали из-под Воркуты по Новой Земле 3 ракеты с ядерным боезарядом.

Много было интересной работы в г. Свободный. За свой труд Валентин Семенович с группой товарищей получил в 1979 году звание лауреата Государственной премии СССР.

С Арзамасом у Валентина Семеновича связана большая часть жизни, очень интересной. Семья жила обычной жизнью и не подозревала, в какие командировки он уезжал и насколько это было опасно. В 1975 году получил звание полковника. Уже будучи на пенсии, Валентин Семенович был два раза в Арзамасе - в 1992 и 2002 году. Его коллеги по работе были привлечены к написанию книг по истории создания атомного щита СССР. Валентин Семенович посвятил свою жизнь разработке атомного оружия. Специалист-ядерщик, ветеран подразделения особого риска, лауреат Государственной премии. Для него служение Родине, ответственность - не пустой звук и красивые слова. Жизнь, посвященная созданию оружия сдерживания, обеспечивающего защиту государства!

В 1991 году семья Моревых переехала жить в г. Конаково, ближе к своим истокам. Валентин Семенович прекрасно знает историю и корни своей семьи, он является младшим 23-м внуком Спиридона Дрожжина, знает много стихов своего деда, бывает на встречах в музее в Конаково и Новозавидовском, где похоронен его дед и находится музей Спиридона Дрожжина.

В 2016 году они с супругой Антониной Васильевной отметили 65-летие совместной жизни. Воспитали прекрасных дочерей – Ирину и Инну. Есть 4 внука и 3 правнука. В своем доме они с женой создали уютную атмосферу: ухоженный дворик, огород, летом много цветов. В 2017 году Валентин Семенович написал книгу «Бегом по жизни» (воспоминания), он с благодарностью говорит о тех, с кем по жизни в разное время пришлось встретиться. В Конаково семья живет уже более 30 лет, дочери и внуки очень любили и любят этот дом. Они росли, видя атмосферу уважения и любви, гордясь своим отцом и дедом. Они и сейчас очень часто приезжают и не оставляют Валентина Семеновича одного. К сожалению, супруги недавно не стало.

Во время пандемии, 9 мая 2020 года, я случайно попала на концерт около дома Моревых. Военные песни целый час пел внук Валентина Семеновича Ярослав. Пел очень профессионально, как настоящий артист, он в то время закончил училище при консерватории, а сейчас учится в Московском государственном институте музыки имени А.Г.Шнитке. Так внук сделал подарок не только своему замечательному деду, но и всем, кто собрался, услышав пение. Валентин Семенович живет в атмосфере любви и заботы своих близких и сам дарит всем окружающим добро, он очень позитивный человек, и с ним приятно общаться. Его младшая дочь Инна родилась 22 февраля, и Валентин Семенович шутит, что если бы ребенок родился на день позже, то был бы мальчик. Дорогой Валентин Семенович! С Днем защитника Отечества! Вы к этому имеете самое непосредственное отношение! Спасибо за ваш самоотверженный труд по обеспечению безопасности нашей страны.

Всей большой семье Моревых - здоровья, счастья, благополучия, оставаться такими же открытыми и добрыми людьми.

Т. Бокова,

заместитель председателя Конаковского районного

совета ветеранов.

Сергей ЕГОРОВ

Присяга

Строкою пулеметной трассы

Горячим сердцем я приму

Страданья гордого Донбасса

И Украину всю в дыму.

Врагов коварных вереница

Судьбы испытывают нить.

Им за кордоном не сидится,

Хотят Россию поделить.

Тот, кто Россию виноватит

И карту правит на столе,

Пусть знает: всем им места хватит

В российской праведной земле.

На русском выбита присяга

На память будущим врагам,

На стенах битого рейхстага

Чужою кровью по слогам.

Что внуки тех дедов достойны,

Звучит набат из слов моих.

Мы не развязываем войны,

На прочный узел вяжем их.

Пугает смерть стальной косилкой,

Далек и холоден зенит.

Итог войны височной жилкой,

Победным пульсом прозвенит.

Мы живы

Мы не стреляем по живым,

По тем, кто в школу утром ходит,

Готовит сыр на сырзаводе.

Мы не стреляем по живым.

По тем, кто знает боль в висках,

Живёт с тревогою под небом,

По тем, кто с сумкою в руках

По вечерам идёт за хлебом.

Кто варит сталь, кует металл,

По воскресеньям ходит в гости,

Вражды к родным не испытал,

На них в душе не держим злости.

Мы можем бить, как говорят,

Убойно кулаком мгновенным,

Но не летит в ночи снаряд

В больницы, ясли и по пленным.

Броском ударно-ножевым

Сожжем воскресшего Бандеру.

За мир и честь, любовь и веру

Мы не стреляем по живым.