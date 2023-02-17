В Тверской области поддержана Всероссийская акция

«Тепло для героя», в нее включился и Конаковский районный

Совет ветеранов.

14 февраля в пятый раз мы отвезли гуманитарный груз для ребят, находящихся в зоне СВО.

Шерстяные носки вязали и в городе и районе, только связанных носков мы отвезли больше 100 пар, даже 86-летняя жительница города А.И.Дубова связала несколько пар.

Ветераны из Городенского сельского поселения на каждую пару носков прикололи значки с георгиевской ленточкой, вложили тексты молитв, иконки.

Ветераны Селиховского сельского поселения (председатель совета ветеранов Н.А.Иванова), Ручьевского сельского поселения (председатель С.М.Мешкуть) привезли много подарков для мужчин. Ветераны Кольской АЭС, ансамбль «Северяночка» (председатель Е.В.Кривошеева), ветеранский актив из Старомелкова (председатель Г.Ф.Каминская) передали деньги. Жители города принесли сладости, теплое белье, носки, перчатки, футболки, влажные салфетки. Также члены президиума совета ветеранов купили необходимые вещи - бритвенные станки, футболки, нижнее белье, медикаменты. Школьники города и района, а также дошколята из МБДОУ детский сад №7 г. Конаково подготовили письма и открытки с Днем защитника Отечества.

Сегодняшние события находят отклик в сердцах наших ветеранов: кто-то вяжет носки, кто-то пишет письма, а кто-то стихи. Несколько стихотворений передала нам Т.А.Андреева из ветеранской организации центрального микрорайона, вот одно из них:

От матерей и жен посланье это…

Мы вместе с вами на передовой.

Наступит долгожданнейшее лето.

И вы вернетесь, милые, домой!

Мы ждем вас и, конечно, знаем,

Что сил вам хватит, чтоб разбить врага.

Наступит мир -

Мы вот о чем мечтаем,

И войн не будет больше никогда!

Все, что передали мы вместе с другими ветеранскими посылками из районов Тверской области, 17 февраля повез на фронт председатель совета ветеранов из г. Осташкова А.А.Лукашов, он уже в третий раз сопровождает груз на передовую. О каждой своей поездке он всегда делает отчет.

Акция «тепло для

героя» продолжается. Наш телефон 4-97-90 в понедельник,

среду, пятницу

с 10 до 13 ЧАСОВ,

(ул. Энергетиков, д. 13,

1 этаж).

Т. Бокова, заместитель председателя Конаковского районного совета ветеранов.