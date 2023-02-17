"Школьная инициатива" - в школы

С февраля 2023 года Конаковский муниципальный

район приступил к реализации регионального

проекта "Школьная инициатива". Курирует вопросы реализации этого проекта Министерство финансов Тверской области.

«Школьная инициатива» - это проект, выдвинутый и поддержанный старшеклассниками, направленный на преобразование или создание объектов школьной инфраструктуры и (или) улучшение учебно-воспитательного процесса, повышение финансовой и бюджетной грамотности обучающихся, а также гражданской активности старшеклассников.

Проект «Школьная инициатива» - это еще и возможность для каждого старшеклассника реализовать свои идеи по улучшению инфраструктуры своей образовательной организации путем участия в выборе направлений расходования бюджетных средств, а также в последующем контроле за ходом исполнения проекта.

Кто же стал первопроходцем в реализации этого проекта?

Первыми представили свои заявки и проекты средняя школа №1 п. Редкино и средняя школа п. Козлово. Серьезные, интересные проекты!

Кто принимал участие в разработке проектов? Это обучающиеся 8 -11 классов, члены первичного отделения Российского движения детей и молодежи "Движение первых" (от школы п. Козлово), родители, работники образовательных организаций, руководители и заместители руководителей школ.

Средняя школа №1 п. Редкино представила проект "Добро не уходит на каникулы". Целью проекта является (по инициативе обучающихся и их родителей) воссоздание Парка Победы в память об истории школы во времена Великой Отечественной войны и о героях нашего посёлка. Руководитель проекта - Марина Александровна Блинова (педагог МБОУ СОШ №1 п. Редкино).

Средняя школа п.Козлово представила проект «Входная зона МБОУ СОШ п.Козлово». Его цель - организация стильного и современного пространства школы. Руководитель проекта - Илья Витальевич Осипов (член первичного отделения Российского движения детей и молодежи "Движение первых").

К заявке и к самому проекту были представлены сметные расчеты, социально-экономическое обоснование, презентация от школы п.Козлово и видеопрезентация от средней школы №1 п. Редкино. Все представленные документы направлены в министерство финансов Тверской области. Хочется пожелать ребятам, учителям, родителям, принявшим участие в проекте «Школьная инициатива», успехов в реализации намеченных целей и задач!

Е. Болоненкова,

главный специалист МКУ ЦМХО МОО.